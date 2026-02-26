Да ли слави или жали? Снимак Вашингтона који је "запалио" интернет

Извор:
Б92
26.02.2026
13:25
Коментари:0
Интернет бруји о потезу играча КК Партизан Двејна Вашингтона против Фенербахчеа.
Кошаркаши Партизана напустили су Истанбул празних руку послије тијесног пораза од Фенербахчеа (81:78), али пажњу јавности дан касније привукла је једна несвакидашња сцена са паркета.
Главни актер – Двејн Вашингтон.
У посљедњем нападу црно-бијелих, Карлик Џонс је имао шансу да изједначи резултат тројком и одведе меч у продужетак, али шут није пронашао обруч.
Док су играчи и навијачи Фенербахчеа славили, пажњу је привукла реакција Вашингтона – амерички играч је гестикулирао као да се радује Џонсовом промашају.
Питања која су одмах кренула међу навијачима Партизана су бројна: да ли је Вашингтон мислио да је лопта прошла кроз обруч, да ли је био убијеђен да је Џонс извукао фаул за три бацања, или је једноставно реаговао из нехата – остаје нејасно.
Снимак ове реакције брзо се проширио и изазвао бурне коментаре међу присталицама црно-бијелих, који дан послије меча и даље покушавају да протумаче ово понашање.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму