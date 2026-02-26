Какво нас вријеме сутра очекује?

Извор:
СРНА
26.02.2026
14:26
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује претежно сунчано и топлије вријеме од просјека, а на истоку облачно.
Ујутро ће бити промјенљиво облачно, на југу и западу ведро и свјеже, а понегдје око ријека и по котлинама магловито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће вјетар слаб, понегдје умјерен и промјенљив.
Увече ће бити ведро.
Јутарња температура ваздуха биће од минус два до два, на југу до пет, у вишим предјелима од минус четири, а дневна од 14 на истоку до 19 на западу, у вишим предјелима од 10 степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Чемерно седам, Калиновик осам, Хан Пијесак девет, Соколац 10, Бијељина, Гацко, Зворник и Кнежево 11, Сребреница и Сарајево 12, Србац 13, Добој, Рудо и Фоча 14, Бањалука, Вишеград, Мркоњић Град и Нови Град 15, Билећа и Дринић 16, Приједор 17, Требиње 19 и Мостар 20 степени Целзијусових.
