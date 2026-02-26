Logo
"Вријеме је" опроштај Вавринке

Извор:

Б92

26.02.2026

09:25

Коментари:

0
Стен Вавринка
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Швајцарски тенисер Стен Вавринка опростио се од турнира у Дубаију.

Вавринка је поражен од Данила Медведева у другом колу резултатом 6:2, 6:3.

"Желио бих да се захвалим турниру. Први пут сам играо овдје прије 15 година. Било је сјајно за мене што сам имао прилику да играм овде посљедњи пут", рекао је Вавринка.

Стен Вавринка

Тенис

Тениски великан одлази у пензију

Вавринка игра посљедњу сезону у каријери.

"Ово је моја посљедња година. Увијек сам имао невјероватну подршку. Са 41 годином, вријеме је (за пензију). Надам се да ћу неке од вас поново видјети током сезоне", додао је Швајцарац.

Вавринка је у каријери освојио три Гренд слем титуле, а најбољи пласман му је било треће место на АТП листи.

(Б92)

Тагови :

