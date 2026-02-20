Logo
Карлос Алкарас у новом финалу

Извор:

Б92

20.02.2026

20:05

Коментари:

0
Карлос Алкараз
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Шпанац Карлос Алкарас пласирао се у финале АТП турнира, серија 500, у Дохи победом над Андрејом Рубљовим у два сета - 7:6, 6:4.

Карлос је сломио отпор Руса послије два сата игре.

Први рекет свијета у финалу ће играти против бољег из меча Артур Филс - Јакуб Меншник. Чех је иначе прошлосезонски финалиста и тада је поражен управо од Рубљова, који је овог пута наишао на непрелазну препреку у лику свјеже крунисаног шампиона Мелбурна.

Алкарасу је Доха још једно у низу финала, али и прилика да први пут освоји трофеј у овом катарском граду.

За финале се поштено намучио.

Наставак је донијео далеко бољу партију Алкараса, макар је то тако дјеловало до вођства 3:0, међутим тада се Рус пробудио, силовито узвратио, поравнао на 3:3, и од тог тренутка публика је могла да ужива у истинском спектаклу.

Шпанац је потом повео 5:3, у наредном је, чинило се, био на путу да стави тачку, јер је имао чак три меч лопте, али је умјесто славља претрпио шамар - Рубљов је избегао амбис и узвратио брејком!

И у наредном гему, на сервис Руса, Алкарас је имао меч лопту (четврту), но ни њу није искористио, као ни наредну у истом гему, у сјајној партији и игри нерава обојице тенисера.

Коначно, искористио је шесту меч лопту и ставио тачку на овај фантастичан дуел.

