АТП листа: Велики пад српских тенисера

16.02.2026
10:04
Коментари:0
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је треће мјесто на најновијој АТП листи са 5.280 бодова, док је Шпанац Карлос Алкараз и даље први са 13.150.
Јаник Синер је други тенисер свијета са 10.300 бодова, док се Александар Зверев и даље налази на четвртој позицији са 4.605. Лоренцо Музети је задржао пето мјесто на АТП листи, док је Алекс де Минор напредовао за двије позиције и тренутно је шести тенисер света. Феликс Оже-Алијасим је седми на АТП листи, а у првих 10 налазе се још и Тејлор Фриц, Бен Шелтон и Александар Бублик.
Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић назадовао је за 17 мјеста и тренутно се налази на 83. позицији на АТП листи са 670 бодова. Хамад Међедовић је пао за 18 позиција и сада је 97. тенисер свијета са 615 бодова, док је Ласло Ђере назадовао за 23 мјеста и налази се на 114. позицији са 538. Душан Лајовић је 129. тенисер на АТП листи са 485.
