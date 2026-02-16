Logo
Несрећа за несрећом: Више повријеђених, возила потпуно смрвљена

Судар Мостар
Фото: Screenshot

У Мостару се јутрос, 16. фебруара, око 2.20 догодила тежа саобраћајна несрећа у којој су повријеђене три особе, потврдила је за портал "Радиосарајево.ба" Илијана Милош, портпарол Министарства унутрашњих послова херцеговачко-неретванског кантона.

До несреће је дошло у мостарском насељу Бијели бријег, када су се фронтално сударили Голф и Мерцедес.

Како се сазнаје, у несрећи је повријеђен Б.Д. (2003), из путничког возила Мерцедес. Он је задобио лакше тјелесне повреде.

Експлозија у Бањалуци

Хроника

Испливале прве фотографије са мјеста експлозије у Бањалуци

Тешке тјелесне повреде задобиле су особе које су се налазиле у Голфу. Повријеђени су возач И.П. (1998), те сувозачица С.Ч. (1996). Повријеђени су колима Хитне помоћи превезени у Универзитетску клиничку болницу Мостар, гдје им је указана лијечничка помоћ.

"Увиђај је обављен, а тужилац упознат", рекла је Милош за поменути портал.

