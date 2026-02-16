Рада Манојловић шокирала објавом: ''Ватрени огањ нико неће избјећи''

Извор:
Рада Манојловић огласила се на мрежи "X" и забринула све кориснике.
Пјевачица се пожалила "да на свијету нема правде", па поменула ђавола.
- Ако на овом свијету нема правде, Божја казна ће свакога стици! Ватрени огањ нико неће избјећи, ко је са ђаволом тикве садио - написала је Рада.
Корисници су је одмах упитали "шта се дешава" и пружили јој подршку, а она се наставила.
- Вјерујемо
Пјевачица Рада Манојловић открила је да је у свом двориштву њена маћеха пронашла крвав мушки веш.
- То је моја маћеха видјела, причала сам о томе. Вјерујем у црну магију, али пази... Као вјерник сматрам да постоји добро и зло, добра и лоша енергија. Постоје људи који се баве црном магијом. То нису људи, они не знају да нису људи. Имају људски облик, али су празни изнутра, љуштуре. Ко може да ти пожели зло, тај не може да буде човјек. Било је свачега, свијећа увезаних у црвени конац... Моја маћеха је лично у нашем дворишту пронашла, јао Боже, тешко ми је да кажем... Крвав мушки доњи веш - рекла је Рада и шокирала Бокија 13.
