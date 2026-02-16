Хрвати шаљу Српкињу на Евровизију

Извор:
АТВ
16.02.2026
10:05
Коментари:0
На овогодишњем такмичењу за избор представника Хрватске на Пјесми Евровизије побједу је однијела женска група Лелек са нумером "Андромеда".
Петочлани састав је захваљујући убједљивој подршци и стручног жирија и публике обезбиједио карту за Беч, гдје ће се одржати предстојеће европско музичко такмичење.
Посебну пажњу регионалне јавности привукао је ауторски тим који стоји иза побједничке пјесме.
Србија
Познато мјесто и вријеме сахране Татјане Јечменице
Музику за "Андромеду" компоновала је српска кантауторка Зорица Пајић, познатија као Зорја, у сарадњи са супругом, пише "Ало".
Зорја је два пута покушавала да се избори за побједу на ПЗЕ, а на овој пјесми је учествовала и као пратећи вокал.
Најновије
Најчитаније
13
28
13
27
13
26
13
18
13
11
Тренутно на програму