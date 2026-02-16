Logo
Large banner

Хрвати шаљу Српкињу на Евровизију

Извор:

АТВ

16.02.2026

10:05

Коментари:

0
Група Андромеда
Фото: Screenshot

На овогодишњем такмичењу за избор представника Хрватске на Пјесми Евровизије побједу је однијела женска група Лелек са нумером "Андромеда".

Петочлани састав је захваљујући убједљивој подршци и стручног жирија и публике обезбиједио карту за Беч, гдје ће се одржати предстојеће европско музичко такмичење.

Посебну пажњу регионалне јавности привукао је ауторски тим који стоји иза побједничке пјесме.

Татјана Јечменица

Србија

Познато мјесто и вријеме сахране Татјане Јечменице

Музику за "Андромеду" компоновала је српска кантауторка Зорица Пајић, познатија као Зорја, у сарадњи са супругом, пише "Ало".

Зорја је два пута покушавала да се избори за побједу на ПЗЕ, а на овој пјесми је учествовала и као пратећи вокал.

Подијели:

Тагови :

Евровизија

Зорја

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Изгорио ауто Баке Прасета

Сцена

Огласио се Бака Прасе након што му је запаљен ауто

3 ч

0
Изгорио ауто Баке Прасета

Сцена

Објављен видео запаљеног аута Баке Прасета: Пола милиона у пламену

4 ч

0
Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

Сцена

Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

4 ч

0
Огласила се Каја Остојић: Ево у каквом је стању њен муж након удеса

Сцена

Огласила се Каја Остојић: Ево у каквом је стању њен муж након удеса

15 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

13

11

Најљепша имена за мушку дјецу: Вјерује се да ће их цијели живот пратити срећа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner