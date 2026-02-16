Logo
Large banner

Огласио се Бака Прасе након што му је запаљен ауто

Извор:

Телеграф

16.02.2026

09:36

Коментари:

0
Изгорио ауто Баке Прасета
Фото: Screenshot

Скупоцјени аутомобил у власништву Баке Прасета, вриједан чак 500.000 евра, запаљен је ноћас у Београду на води.

Ауто је потпуно уништен, а Бака Прасе се након подметнутог пожара и огласио.

Изгорио ауто Баке Прасета

Сцена

Објављен видео запаљеног аута Баке Прасета: Пола милиона у пламену

Он је слетио испред зграде и уснимио свог "мезимца", потпуно спаљеног, а онда се нашалио:

"Оглас за ауто, Брабус 800, 4x4. Први власник возила баба до пијаце. 2022. годиште, мало да се исполира и као нов. У возном стању, ентеријер кастом рађен, ето, заинтересовани дм", рекао је Бака и почео да се смије.

Како се може видјети, ауто је и унутра потпуно уништен, стакла попуцала, а сједишта нагорјела.

Хтио да га врати после куповина

Иначе, како је раније наводио, ова бијесна машина вриједи чак пола милиона евра.

илу-прехлада-10122025

Здравље

Ове намирнице су најбољи савезници имунитета: Штите од грипе и прехладе

Бака је ауто пазарио прије три године, али након што га је купио, покајао се и брзо је хтио да га врати, пише "Телеграф".

Подијели:

Таг :

Baka Prase

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Изгорио ауто Баке Прасета

Сцена

Објављен видео запаљеног аута Баке Прасета: Пола милиона у пламену

4 ч

0
Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

Сцена

Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

4 ч

0
Огласила се Каја Остојић: Ево у каквом је стању њен муж након удеса

Сцена

Огласила се Каја Остојић: Ево у каквом је стању њен муж након удеса

15 ч

1
Супруг Каје Остојић имао саобраћајну незгоду: Сударио се са камионом

Сцена

Супруг Каје Остојић имао саобраћајну незгоду: Сударио се са камионом

15 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

13

31

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner