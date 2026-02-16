Огласио се Бака Прасе након што му је запаљен ауто

Извор:
Телеграф
16.02.2026
09:36
Скупоцјени аутомобил у власништву Баке Прасета, вриједан чак 500.000 евра, запаљен је ноћас у Београду на води.
Ауто је потпуно уништен, а Бака Прасе се након подметнутог пожара и огласио.
Он је слетио испред зграде и уснимио свог "мезимца", потпуно спаљеног, а онда се нашалио:
"Оглас за ауто, Брабус 800, 4x4. Први власник возила баба до пијаце. 2022. годиште, мало да се исполира и као нов. У возном стању, ентеријер кастом рађен, ето, заинтересовани дм", рекао је Бака и почео да се смије.
Како се може видјети, ауто је и унутра потпуно уништен, стакла попуцала, а сједишта нагорјела.
Иначе, како је раније наводио, ова бијесна машина вриједи чак пола милиона евра.
Бака је ауто пазарио прије три године, али након што га је купио, покајао се и брзо је хтио да га врати, пише "Телеграф".
