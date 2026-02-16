Logo
Ове намирнице су најбољи савезници имунитета: Штите од грипе и прехладе

Извор:

Б92

16.02.2026

09:27

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету
Фото: Karola G/Pexels

Зими, када су прехладе и грип чешћи, снажан имуни систем је битан за заштиту од инфекциа, а ових пет намирница су најбољи савезник у јачању имунитета.

У сезони прехлада и грипа веома је битна уравнотежена исхрана богата кључним хранљивим материјама, јер доказано помаже тијелу да се боље бори против вируса и бактерија.

Разноврсна храна богата кључним витаминима, минералима и антиоксидансима неопходна је за здрав имуни систем. Не заборавите на адекватну хидратацију, редовно вјежбање и довољно сна, јер све то доприноси снажном имунолошком систему.

У наставку прочитајте која храна ће вам помоћи да ојачате имунитет

Цитруси

Наранџа, лимун, грејпфрут и лимета су пуни витамина Ц, који је неопходан за здрав имуни систем.

Витамин Ц делује као антиоксидант и штити ћелије од оштећења и повећава производњу бијелих крвних зрнца, која помажу у одбрани од инфекције.

Ако редовно једете цитрусно воће током прехладе и грипа, то може помоћи да се убрза опоравак.

Бијели лук

Бијели лук је одличан природни антибиотик, јер садржи једињење алицин, које има антимикробна својства.

Истраживања су показала да редовно конзумирање бијелог лука смањује вјероватноћу да се прехладимо и стимулише имуни систем. Алицин у бијелом луку такође помаже у смањењу упале у тијелу, што додатно доприноси одбрани од инфекција.

Ђумбир

Ђумбир садржи једињења као што су гингерол и шогаол, која имају јаке антиинфламаторне и антиоксидативне ефекте.

Ђумбир помаже у смиривању упале грла и генерално у смањењу упалних процеса, док помаже тијелу да се бори против инфекција. Посебно је ефикасан за јачање имуног система у зимским мјесецима, јер и загријава организам.

Пробиотички производи

Јогурт и друга пробиотичка храна, попут кефира, киселог купуса и комбухе, богати су корисним бактеријама које подржавају здраву цријевну флору. Више од 70 процената имуних ћелија повезано је са нашим цријевима, тако да је здрав микробиом пресудан за јак имуни систем. Пробиотици помажу у спречавању инфекција и одржавању здравог имунолошког одговора у тијелу.

Орашасти плодови

Бадеми су одличан извор витамина Е, који игра важну улогу у заштити имуних ћелија од оштећења.

Витамин Е је моћан антиоксиданс који помаже тијелу да се бори против слободних радикала и подржава здраво функционисање имуног система. Поред тога, бадеми садрже здраве масти које помажу тијелу да апсорбује витамине и минерале.

