Пронађено тијело у Бањалуци, огласила се полиција

Извор:
АТВ
16.02.2026
10:47
Коментари:0
Полицијској управи Бањалука јутрос је око 09:10 часова пријављено је да се чула детонација у паркираном возилу у близини Нове аутобуске станице у Бањалуци.
На лице мјеста изашли су полицијски службеници који су потврдили наводе пријаве и у возилу пронашли беживотно тијело.
Хроника
Експлозија у Бањалуци, пронађено тијело
Слиједи обављање увиђаја којим ће руководити дежурни тужилац ОЈТ Бањалука.
Најновије
Најчитаније
13
28
13
27
13
27
13
26
13
18
Тренутно на програму