Logo
Large banner

Пронађено тијело у Бањалуци, огласила се полиција

Извор:

АТВ

16.02.2026

10:47

Коментари:

0
Пронађено тијело у Бањалуци, огласила се полиција
Фото: АТВ

Полицијској управи Бањалука јутрос је око 09:10 часова пријављено је да се чула детонација у паркираном возилу у близини Нове аутобуске станице у Бањалуци.

На лице мјеста изашли су полицијски службеници који су потврдили наводе пријаве и у возилу пронашли беживотно тијело.

Најновија вијест

Хроника

Експлозија у Бањалуци, пронађено тијело

Слиједи обављање увиђаја којим ће руководити дежурни тужилац ОЈТ Бањалука.

Подијели:

Тагови :

Експлозија

Бањалука

пронађено тијело

Експлозија станица Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Трамвај смрти прошле године искључен чак 50 пута из саобраћаја

2 ч

0
Експлозија у Бањалуци, пронађено тијело

Хроника

Експлозија у Бањалуци, пронађено тијело

3 ч

0
Расим Достовић

Хроника

Приведен директор РМУ ''Бановићи''

3 ч

0
tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Познато стање дјевојке повријеђене у трамвајској несрећи

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

27

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner