Приведен директор РМУ ''Бановићи''

Извор:
АТВ
16.02.2026
10:16
По наредби Врховног суда ФБиХ, уз надзор ПОСКОК-а, МУП Тузланског кантона привео је генералног директора Рудника мрког угља Бановићи Расима Достовића.
Сумња се да је учествовао у намјештању тендера и да је погодовао појединцима у запошљавању, односно у злоупотребу службеног положај.
Приликом претреса службених просторија Достовићу је одузет мобилни телефон, сазнаје "Истрага".
Није издат налог за његово хапшење.
Влада ФБиХ именовала је Достовића за генералног директора 2023. године.
Он је кадар странке ПДА и налазио са на њиховој листи уочи Општих избора 2022. године.
Достовић је раније био делегат СДА у Дому народа Парламента ФБиХ.
