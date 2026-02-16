Logo
Large banner

Приведен директор РМУ ''Бановићи''

Извор:

АТВ

16.02.2026

10:16

Коментари:

0
Расим Достовић
Фото: Screenshot

По наредби Врховног суда ФБиХ, уз надзор ПОСКОК-а, МУП Тузланског кантона привео је генералног директора Рудника мрког угља Бановићи Расима Достовића.

Сумња се да је учествовао у намјештању тендера и да је погодовао појединцима у запошљавању, односно у злоупотребу службеног положај.

трамвај сарајево

Хроника

Познато стање дјевојке повријеђене у трамвајској несрећи

Приликом претреса службених просторија Достовићу је одузет мобилни телефон, сазнаје "Истрага".

Није издат налог за његово хапшење.

Влада ФБиХ именовала је Достовића за генералног директора 2023. године.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Хапшење више особа због злоупотребе службеног положаја

Он је кадар странке ПДА и налазио са на њиховој листи уочи Општих избора 2022. године.

Достовић је раније био делегат СДА у Дому народа Парламента ФБиХ.

Подијели:

Тагови :

rudnik

Banovići

злоупотреба положаја

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Познато стање дјевојке повријеђене у трамвајској несрећи

3 ч

0
Огласило се Тужилаштво о трамвајској несрећи у Сарајеву

Хроника

Огласило се Тужилаштво о трамвајској несрећи у Сарајеву

5 ч

0
Тешка несрећа у Српској: Учествовали аутобус и три теретна возила

Хроника

Тешка несрећа у Српској: Учествовали аутобус и три теретна возила

5 ч

0
Избоден још један таксиста, хитно одвезен у болницу

Хроника

Избоден још један таксиста, хитно одвезен у болницу

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

27

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner