Да ли је трагедија у Сарајеву могла бити спријечена?

16.02.2026

11:25

tramvaj iskočio iz šina
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Елмин Плећан, адвокат ГРАС-овог возача трамваја Аднана Касаповића, изнио је тврдње на које су му, како каже, указали возачи овог предузећа након прошлоседмичне тешке саобраћајне несреће у Сарајеву. тврди да су му доставили евиденцију која се односи на трамвај на линији 1 Жељезничка станица – Башчаршија, који је 12. фебруара исклизнуо из шина на раскрсници код Амбасаде Сједињених Америчких Држава.

"То је информација од возача који су ми дали евиденцију за то возило. Показали су ми да је тај трамвај прошле године 50 пута искључен из вожње. Видио сам ту евиденцију и она постоји у ГРАС-у. То предузеће мора имати сваку евиденцију за свако возило, укључујући када се пушта у саобраћај, када се повлачи и када долази до ванредних искључења", нагласио је Плећан.

Старо возило и честе интервенције

На питање да ли је уобичајено да се једно возило толико често искључује из саобраћаја, Плећан је навео да су му возачи објаснили како је ријеч о веома старом трамвају.

Експлозија у Бањалуци

Хроника

АТВ на мјесту експлозије у Бањалуци - ВИДЕО

"Рекли су ми оно што отприлике и знам, а то је да се код старих возила дешавају такозване "залијепљене вожње". У таквим ситуацијама трамвај се угаси, а затим поново враћа у саобраћај. Не знам на који начин се врше поправке", рекао је он.

Возач пуштен из притвора

Подсјећамо, Аднан Касаповић управљао је трамвајем који је исклизнуо из шина, када је смртно страдао 23-годишњи студент Ердоан Моранкић из Брчког, док су четири особе повријеђене.

Међу повријеђенима је и седамнаестогодишња Ела Јовановић, која је задобила тешке повреде. Касаповић је тренутно једини осумњичени у овом случају, а јуче је пуштен из притвора.

Саобраћајна несрећа

Сарајево

Искакање трамваја у Сарајеву

