Детаљи тешког судара у Српској

16.02.2026

10:55

Детаљи тешког судара у Српској
Девет путника из аутобуса затражило је љекарску помоћ након судара аутобуса и три камиона у Дервенти, потврђено је за АТВ .

Према незваничним информацијама нико није животно угрожен и након прегледа двоје је задржано у болници, док су остали пуштени на кућно лијечење.

Тешка несрећа у Српској: Учествовали аутобус и три теретна возила

Незгода се догодила ноћас око 3.20 часова на магистралном путу Дервента - Добој.

У незгоди су учествовали аутобус и три камиона. Тачне околности и узрок несреће се истражују.

Пронађено тијело у Бањалуци, огласила се полиција

Дервента

Саобраћајна несрећа

судар

