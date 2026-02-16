Детаљи тешког судара у Српској

Извор:
АТВ
16.02.2026
10:55
Коментари:0
Девет путника из аутобуса затражило је љекарску помоћ након судара аутобуса и три камиона у Дервенти, потврђено је за АТВ .
Према незваничним информацијама нико није животно угрожен и након прегледа двоје је задржано у болници, док су остали пуштени на кућно лијечење.
Хроника
Тешка несрећа у Српској: Учествовали аутобус и три теретна возила
Незгода се догодила ноћас око 3.20 часова на магистралном путу Дервента - Добој.
У незгоди су учествовали аутобус и три камиона. Тачне околности и узрок несреће се истражују.
Хроника
Пронађено тијело у Бањалуци, огласила се полиција
Најновије
Најчитаније
13
28
13
27
13
27
13
26
13
18
Тренутно на програму