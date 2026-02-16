Logo
Large banner

Аутомобилом слетио у ријеку: Возач преминуо након вишесатне борбе за живот

16.02.2026

10:54

Коментари:

0
Ауто слетио у ријеку Дрињачу
Фото: Црна-хроника

Једна особа смртно је страдала у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на подручју Кладња, потврђено је из полицијских извора.

Према доступним информацијама, возач је слетио возилом у ријеку Дрињачу на локалитету Старић. Након несреће услиједила је вишесатна борба за његов живот, али је, нажалост, упркос напорима спасилачких и медицинских екипа, преминуо.

Полиција Њемачка

Свијет

Викторија родила тројке, а онда је убијена: Дјеца плакала по улици, комшије у шоку

На мјесто догађаја одмах су упућени припадници МУП-а Тузланског кантона, ватрогасне јединице те припадници Горска служба спашавања, који су учествовали у акцији извлачења и спасавања.

Дежурна медицинска екипа по доласку је могла само да констатује смрт страдалог.

трамвај сарајево

Хроника

Трамвај смрти прошле године искључен чак 50 пута из саобраћаја

Околности које су довеле до слијетања возила у ријеку биће познате након увиђаја и даљње истраге надлежних органа.

Подијели:

Тагови :

Тузлански кантон

sletio automobilom

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пронађено тијело у Бањалуци, огласила се полиција

Хроника

Пронађено тијело у Бањалуци, огласила се полиција

2 ч

0
Ова три знака у марту неће знати шта ће с парама

Занимљивости

Ова три знака у марту неће знати шта ће с парама

2 ч

0
Moda žena djevojka

Стил

Трендови љепоте који одбијају мушкарце: 11 ствари које им се не допадају

2 ч

0
Тренер вријеђао одбојкашице

Остали спортови

Тренер Партизана срамно вријеђао младе одбојкашице

3 ч

0

Више из рубрике

Пронађено тијело у Бањалуци, огласила се полиција

Хроника

Пронађено тијело у Бањалуци, огласила се полиција

2 ч

0
tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Трамвај смрти прошле године искључен чак 50 пута из саобраћаја

2 ч

0
Експлозија у Бањалуци, пронађено тијело

Хроника

Експлозија у Бањалуци, пронађено тијело

3 ч

0
Расим Достовић

Хроника

Приведен директор РМУ ''Бановићи''

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

27

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner