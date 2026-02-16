Аутомобилом слетио у ријеку: Возач преминуо након вишесатне борбе за живот

16.02.2026
10:54
Коментари:0
Једна особа смртно је страдала у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на подручју Кладња, потврђено је из полицијских извора.
Према доступним информацијама, возач је слетио возилом у ријеку Дрињачу на локалитету Старић. Након несреће услиједила је вишесатна борба за његов живот, али је, нажалост, упркос напорима спасилачких и медицинских екипа, преминуо.
На мјесто догађаја одмах су упућени припадници МУП-а Тузланског кантона, ватрогасне јединице те припадници Горска служба спашавања, који су учествовали у акцији извлачења и спасавања.
Дежурна медицинска екипа по доласку је могла само да констатује смрт страдалог.
Околности које су довеле до слијетања возила у ријеку биће познате након увиђаја и даљње истраге надлежних органа.
