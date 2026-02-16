Logo
Дала 460 евра за пуније усне, добила пакао: Стање ми се погоршавало

Извор:

Супержена

16.02.2026

11:53

Коментари:

0
Дала 460 евра за пуније усне, добила пакао: Стање ми се погоршавало

Меган Дејвис подијелила је непријатно искуство које је имала након једног естетског захвата због ког је касније имала и неподношљиве болове.

Меган Дејвис је ријешила да подели своју причу на ТикТоку након што је платила 460 евра за третман "лип блаш" који наглашава природну боју и облик усана. Ипак, код ње није испало онако како је очекивала.

Након захвата она је добила усне које су неколико пута веће од њених природних и појавиле су јој се ране од херпеса.

"Само сам хтјела да додам мало боје и облика мојим уснама јер су биле природно блиједе. Прво су ми радили тест осетљивости и тада је било све у реду", започела је Меган у снимку.

ključevi

Србија

Љубица и Ђорђе купили кућу за 2.000 евра

Иако је осјећала све време благо трњење, козметичарка ју је убјеђивала како је то све нормално, а отеченост ће проћи.

"Сљедећег дана кад сам се пробудила, усне су ми биле као задњица павијана, биле су четири пута веће и у раницама. Стање је наставило да ми се погоршава, а из рана ми је излазио жути исцедак. Нисам могла ни да једем ни да пијем, а болови су постали неподношљиви", рекла је она.

Меган није жељела да чека превише и одмах је отишла у амбуланту гдје су јој рекли да је има вирус херпес симплекс, за који није ни знала, а сам третман је "погурао" јаку реакцију и херпес је избио свуда по уснама.

Опоравак је трајао око две недеље, а Меган је добила свој новац назад, иако је тврдила како је из салона нико није упозорио на ту могућност када се ради "лип блаш", пише Супержена.

Тагови :

usne

plastična hirurgija

