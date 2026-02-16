Руска вакцина против рака стиже у Србију

Извор:
16.02.2026
Министар без портфеља задужен за област међународне економске сарадње Ненад Поповић изјавио је да ће у мају први пацијенти у Русији примити вакцину против рака, а да ће пацијенти из Србије бити први који ће одмах послије руских, крајем године, примити ту вакцину.
Поповић је навео да би производња вакцине у Србији могла да почне у другој половини 2027. године.
Министар је за РТС рекао да је недавно у Москви разговарао са министром здравља Русије Михаилом Мурашком и стручњацима који учествују у прављењу руске вакцине против рака и навео да је договорено да српски пацијенти буду међу првима који ће послије руских пацијената примити вакцину против рака.
''У току маја, то је најновија информација, први пацијенти у Русији ће добити ову вакцину. У току је процес израде тих вакцина пошто се за сваког пацијента прави посебна вакцина за на основу специфичности тумора и генетског кода пацијента'', рекао је Поповић.
Навео је да ће пацијенти из Србије бити међу првима који ће одмах послије руских примити ту вакцину и додао да је министар здравља Златибор Лончар, по налогу предсједника Александра Вучића, формирао комисију која ће у марту посјетити Русију и научно-истраживачке институте Герцен и Гамалеја, гдје ће се изучавати процес дијагностике и процес израде вакцина.
Поповић је рекао да је 17 научно-истраживачких организација и универзитета из Русије укључено у тај процес и додао да би у наредних неколико мјесеци требало да буде потписан споразум који ће омогућити да се у то укључе Институт Торлак и научно-истраживачке организације из Србије.
"Није идеја да наши пацијенти путују у Русију. Идеја је да у првом периоду, крајем ове године, добијамо директно вакцину из Русије како би наши пацијенти овдје примали вакцину, а да у 2027. години имамо могућност да на институту 'Торлак' производимо ту вакцину", рекао је Поповић.
Истакао је да Институт "Торлак" има изванредне стручњаке и технолошке могућности и да би Србија инвестирала у нови развој технолошког процеса производње вакцине у најновијем производном погону.
Поповић је рекао да је руска вакцина против рака у предклиничким испитивањима показала скоро стопостотни резултат.
"Наравно, процес примене вакцине ће показати да ли ће то да се потврди, али по свим досадашњим истраживањима исти резултат ће бити и на пацијентима", рекао је Поповић.
Навео је да се тренутно прави вакцина против меланома, али да ће се у наредном периоду правити вакцине и против карцинома плућа, панкреаса, бубрега и дојке.
Поповић је недавно боравио и у Казахстану, а говорећи о предстојећој посети предсједника Србије тој земљи, истакао је да Вучића у тој земљи очекују раширених руку и да су односи између Вучића и предсједника Касима Жомарта Токајева изванредни.
Према његовим ријечима, то је дало импулс владама двије земље да раде на томе да се повећава раст трговинског обрта између Србије и Казахстана.
"Прошле године смо имали раст око 10 одсто, али очекујемо још већи раст. Имали смо раст у извозу српских производа намјенске индустрије, али и прехрамбене и прерађивачке индустрије", навео је Поповић.
Истакао је да је Казахстан једна од највећих земаља на свијету, са огромним потенцијалом и да има једно од највећих налазишта нафте и гаса.
"Имају изванредну инфраструктуру коју развијају. То тржиште је огромна шанса за наше привреднике из прерађивачке индустрије, машиноградње, грађевинарства, нових технологија, ИТ сектора, дигитализације", рекао је Поповић.
