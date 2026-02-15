Истраживање: Мозак може да задржи одређени степен свијести сатима након смрти

15.02.2026
22:03
Мозак може да задржи одређени степен свијести сатима након што љекари прогласе пацијента мртвим, показали су подаци изнесени на научној конференцији одржаној у америчкој држави Аризона, преноси данас Тајмс.
Након проучавања искустава блиске смрти оних који су се опоравили након срчаног застоја, једна од учесница конференције позвала је на поновну процјену „реверзибилности смрти“, поручујући да би љекари требало дуже вријеме да наставе с покушајима реанимације пацијената, преноси Танјуг.
Она је такође напоменула да болнице треба да „поново процијене своје напоре током реанимације“ и тачку у којој почињу с узимањем органа за донирање.
Како се наводи, смрт се дефинише као неповратан прекид циркулаторне и мождане функције, али тачан тренутак у којем се то дешава може бити теже одредити него што се раније мислило.
Студенткиња на Државном универзитету Аризоне Ана Фаулер рекла је да прелаз између живота и смрти можда није изненадно искључивање свијести, већ „постепени процес“ који наука може све више „не само да одлаже већ и да директно оспорава“.
На састанку Америчког удружења за унапређење науке у Финиксу, она је истакла да нови докази указују на то да биолошке и неуронске функције не престају нагло.
Умјесто тога, оне опадају у трајању од више минута до сати, што сугерише да се смрт одвија као процес, а не као тренутни догађај.
"Студије срчаног застоја показују да се до 20 процената преживјелих сјећа свјесних искустава током периода одсутне кортикалне активности, а неки пријављују и провјерљиве перцепције", указала је Фаулер.
Она је анализирала десетине студија и академских публикација, укључујући и оне о „неуроелектричној активности на прагу смрти“.
Студија из 2019. године открила је да је „мозак способан да емитује електричне сигнале много минута након смрти, или чак сатима ако је сачуван“, наводи Тајмс.
Директор истраживања интензивне његе и реанимације на Универзитету у Њујорку, Сем Парнија, рекао је да је вјероватно да ће многим људима који умру у болници посљедња ствар коју чују бити љекар који изговара ријечи "вријеме смрти" јер остају свјесни дуже него што се очекивало.
Студија из 2023. године у часопису „Ресусцитатион“ открила је да се свијест, будност и когнитивни процеси могу јавити током срчаног застоја и до сат времена док се изводи КПР.
Фаулер је рекла да смрт треба посматрати као нешто што има различите фазе.
"Имате рак трећег стадијума, рак другог стадијума. Па, постоје и фазе смрти", навела је она.
Према ријечима Фаулерове, потребна су даља истраживања како би се процијенило најбоље вријеме за почетак узимања органа од донора након њихове смрти.
Представљајући свој рад панелу стручњака на конференцији, она је примијетила да разумијевање биолошког времена смрти може помоћи да се ове одлуке доносе с научном тачношћу и етичком јасноћом.
"Истраживања су показала да се мозак не гаси одмах када срце престане да куца. Кратки налети организоване мождане активности, често названи свјесност, могу се јавити након срчаног застоја, а неки пацијенти који су оживљени пријављују свјесна искуства током овог периода. Они се сматрају људима који су имали искуства блиске смрти, или сјећања на искуства смрти", закључила је Фаулер.
