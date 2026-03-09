САД запријетиле Саудијској Арабији: "Биће посљедица"

Извор:
Због одмазде Ирана и напада на америчке позиције у Саудијској Арабији, амбасада САД у овој земљи морала је да буде комплетно евакуисана.
Сенатор Лидзи Грејем, због, како каже, уздржаности краљевине, најавио је оштрију политику према партнерима.
"Колико ја разумијем, Краљевина одбија да употреби своју способну војску као дио напора да се оконча варварски и терористички ирански режим који је терорисао регион и убио седам Американаца", написао је Грејем на друштвеној мрежи Икс и додао:
"Питање, зашто би Америка склопила одбрамбени споразум са земљом као што је Краљевина Саудијска Арабија, која није вољна да се придружи борби од заједничког интереса".
Он је истакао да Американци гину, а Сједињене Државе троше милијарде да "свргну терористички ирански режим који прети региону".
"У међувремену, чини се да Саудијска Арабија издаје саопштења и ради неке ствари у позадини које су тек дјелимично корисне, али није вољна да учествује у војним операцијама како би се окончала владавина терора која долази из Ирана. Надајмо се да ће се земље Савјета за сарадњу у Заливу више укључити, јер се ова борба води у њиховом дворишту. Ако нисте спремни да употребите своју војску сада, када сте онда спремни да је употребите", написао је сенатор.
За крај, имао је поруку за све "непослушнике".
"Надајмо се да ће се ово ускоро промијенити. Ако не, услиједиће последице", закључио је Линдзи Грејем.
