Баба Марта се враћа на велика врата: Тачно овог датума стиже снажан хладни фронт

У Србији се наредних дана очекују хладна јутра, мјестимично са слабим приземним мразем, а понегдје и са слабим мразом, док ће током дана бити претежно сунчано и релативно топло за овај период године, након чега долази до наглог захлађења.
До краја дана у брдско-планинским пределима југозапада и југа очекује се промјенљиво облачно вријеме, док се од четвртка до суботе повремено може јавити краткотрајна киша и у другим крајевима Србије, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
У кошавском подручју у уторак дуваће умјерен и јак југоисточни ветар, а у дијеловима југа Баната и доњег Подунавља повремено и олујне јачине. Крајем уторка вјетар ће слабити, али се крајем наредне седмице очекује његово појачање.
Могућ вјетар олујне јачине
Синоптичка ситуација до половине мјесеца ће остати стабилна уз доминацију високог притиска, што значи да ће температуре остати изнад просека, док ће с истока Европе стизати сув и мало свежији ваздух. Субјективан осећај хладноће појачаће умјерен и јак вјетар, али реалне максималне температуре ће се кретати од око 7 степени на крајњем истоку Србије до 17 степени на југозападу.
У четвртак се очекује пролазно наоблачење уз могућност слабе кише, када ће кошава престати. Након тога, око 19. марта, над регионом би могао стићи циклон са западног Медитерана, што ће донијети погоршање времена, а око 22. марта могуће је ново захлађење, иако не очекује се екстреман снијег осим на планинама.
Такође, метролог Иван Ристић упозорио је да март уме бити веома промјенљив и да су могући продори хладнијег ваздуха који би могли вратити температуре на зимске вриједности.
"Март умије да буде веома превртљив. Дефинитивно постоји шанса да дође до продора хладнијег ваздуха и да температуре падну на зимске, фебруарске вриједности. "Баба Марта" итекако може да покаже своје зубе, и то би био најхладнији период који би могао да се одужи до краја календарске зиме", открио је метеоролог Иван Ристић, преноси Информер.
