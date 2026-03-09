Logo
Откривено колико Србија има горива

АТВ

09.03.2026

17:28

Откривено колико Србија има горива

Србија има резерве дизела и бензина за 90 дана, а керозина за 35 дана и то не рачунајући војне резерве, изјавио је данас предсједник Србије Александар Вучић.

Он је навео да Србија има веће резерве од оних које је већ саопштио на презентацији програма "Србија 2030-2035".

"Имамо веће резерве, ја сам рачунао оно што стоји у нашим складиштима, то су наше стратешке и дугорочне резерве нафте и нафтних деривата. Имамо и оно што рафинерија добија преко ЈАНАФ-а и оно што се већ налази у рафинерији", рекао је Вучић.

Он је додао да је синоћ замолио премијера Србије Ђуру Мацута да Влада донесе одлуку о забрани извоза и то након што је видио да су несташице на појединим пумпама и да "прелазе из Аустрије у Словенију до Црне Горе".

Вучић је рекао да је циљ да се војне резерве никада не дирају и да увијек буду спремне, те нагласио да Србија настоји да сачува стабилност, а посебно стабилност цијена

