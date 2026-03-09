Logo
Влада Србије забранила извоз нафте и свих нафтних деривата

АТВ

09.03.2026

08:37

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Влада Србије донијела је на данас одржаној ванредној сједници одлуку о забрани извоза нафте и свих нафтних деривата за погон мотора.

"Забрана се односи на извоз дизела, бензина и сирове нафте свим видовима транспорта до 19. марта након чега ћемо доносити даље одлуке. Суштина ове забране је заштита домаћег тржишта од несташица и скока цијена, а услед глобалних поремећаја на свјетском тржишту", изјавила је министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић, наводи се у саопштењу Министарства.

Она подсјећа и да је Србија земља у којој грађани плаћају нафтне деривате јефтиније у односу на њихову реалну цијену на берзи, те да држава чини све да заштити грађане и привреду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

