Влада Србије забранила извоз нафте и свих нафтних деривата

09.03.2026
08:37
Влада Србије донијела је на данас одржаној ванредној сједници одлуку о забрани извоза нафте и свих нафтних деривата за погон мотора.
"Забрана се односи на извоз дизела, бензина и сирове нафте свим видовима транспорта до 19. марта након чега ћемо доносити даље одлуке. Суштина ове забране је заштита домаћег тржишта од несташица и скока цијена, а услед глобалних поремећаја на свјетском тржишту", изјавила је министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић, наводи се у саопштењу Министарства.
Она подсјећа и да је Србија земља у којој грађани плаћају нафтне деривате јефтиније у односу на њихову реалну цијену на берзи, те да држава чини све да заштити грађане и привреду.
