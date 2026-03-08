Logo
Large banner

Стравична несрећа код Шапца, страхује се да има мртвих: Возила уништена

Извор:

Телеграф

08.03.2026

16:07

Коментари:

0
Стравична несрећа код Шапца, страхује се да има мртвих: Возила уништена
Фото: Pexels

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас у насељу Корман код Шапца, а страхује се да у несрећи има погинулих.

Према незваничним информацијама, страдале су двије млађе жене. Телеграф у овом тренутку није могао да потврди ове наводе.

Како незванично сазнају, у несрећи је учествовао аутомобил марке "ауди" и још једно возило.

бддр

Друштво

Лажне позивнице за прославу 8. марта ПСС-a у Новој Тополи: Салон “Марковић” демантовао организацију

У овом тренутку није познато како је дошло до судара.

Од силине удара оба возила су делимично слетјела са коловоза, а причињена је огромна материјална штета.

Ускоро опширније...

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Šabac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Иран би могао да дође до уранијума у објекту погођеном прошле године?

Свијет

Иран би могао да дође до уранијума у објекту погођеном прошле године?

1 ч

0
Јапан погодила два снажна земљотреса

Свијет

Јапан погодила два снажна земљотреса

1 ч

0
Њемачка дијели чекове и до 2.000 евра: Многи Срби могу добити овај износ

Свијет

Њемачка дијели чекове и до 2.000 евра: Многи Срби могу добити овај износ

1 ч

0
Ирански шеф дипломатије открио да ли им Путин помаже у рату

Свијет

Ирански шеф дипломатије открио да ли им Путин помаже у рату

1 ч

0

Више из рубрике

Ивица Дачић прикључен на апарате, животно угрожен

Србија

Ивица Дачић излази на кућно лијечење

2 ч

0
Позвала сина, а онда јој се телефон угасио: И даље траје потрага за старицом

Србија

Позвала сина, а онда јој се телефон угасио: И даље траје потрага за старицом

2 д

0
Београд објаснио зашто је издато посебно упозорење за путовање у Хрватску

Србија

Београд објаснио зашто је издато посебно упозорење за путовање у Хрватску

2 д

0
Ивица Дачић

Србија

Нове информације о стању Ивице Дачића

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

27

Трамп поручује да сљедећи ајатолах неће дуго потрајати без његовог одобрења

17

22

Раул Гонзалес нови тренер Партизана

17

05

Мајка и кћерка погинуле у стравичној несрећи код Шапца!

17

03

Има 28 година, троје д‌јеце и кредит: Смислио је начин да заради и прехрани породицу, а купци му долазе чим изнесе робу

16

59

Трамп лансирао бомбу на друштвеним мрежама, ударац премијеру Велике Британије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner