Стравична несрећа код Шапца, страхује се да има мртвих: Возила уништена

Извор:
Телеграф
08.03.2026
16:07
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас у насељу Корман код Шапца, а страхује се да у несрећи има погинулих.
Према незваничним информацијама, страдале су двије млађе жене. Телеграф у овом тренутку није могао да потврди ове наводе.
Како незванично сазнају, у несрећи је учествовао аутомобил марке "ауди" и још једно возило.
У овом тренутку није познато како је дошло до судара.
Од силине удара оба возила су делимично слетјела са коловоза, а причињена је огромна материјална штета.
Ускоро опширније...
