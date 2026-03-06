Београд објаснио зашто је издато посебно упозорење за путовање у Хрватску

Аутор:АТВ
Државна секретарка Министарства спољних послова (МСП) Србије Невена Јовановић изјавила је да су државе у упутствима за путовања, која је обавио МСП, сврставане на основу пажљиво одабраних критеријума, уважавајући читав низ фактора.
"Од свеукупне безбједносне ситуације у појединачним земљама, процјене за ризике различитих врста, процјене за могућност избијања ратних дејстава, процјене о могућности различитих врста напада, укључујући терористичке, као и сагледавање свих потенцијалних инцидената са којима се страни држављани, укључујући и наше, могу у одређеним земљама срести", рекла је за РТС Јовановић.
Говорећи о "семафору" за путовања, односно о упутствима за путовања у сваку државу свијета, према којем су земље су подијељене у четири категорије, Јовановић је навела да категоризација не носи никакву врсту политичке поруке, али да грађанима Србије треба да буду предочени сви евентуални ризици на које могу наићи и да буду упозорени на евентуалне инциденте који би могли да се догоде.
Осврћући се на то што је Хрватска у наранџастој боји, рекла је да није тајна да смо у претходном периоду били суочени са не малим бројем инцидената који су били усмјерени према српским држављанима, и уопште према припадницима српског народа који и живи у Републици Хрватској.
"Ми смо присуствовали и могли да свједочимо различитим врстама јавних манифестација у којима су упућиване поруке засноване на одређеном степену говора мржње, на антисрпској реторици", истакла је Јовановић.
Што се тиче услова које је потребно испунити не би ли Хрватска била уклоњена са те листе, Јовановић наводи да се не само у случају Хрватске, већ у случају било које друге државе помно прати безбједносна ситуација и да ће листа бити ревидирана када се прилике поправе.
"Ми смо свакако, када говоримо конкретно о случају Републике Хрватске, увјерени да њихове власти имају довољно снаге да се са овим феноменима суоче, који нажалост нису изоловани инциденти, већ попримају облик једног организованог вида понашања усмјереног против припадника српског народа и држављана Републике Србије", истакла је Јовановић.
Указала је и на чињеницу да се не суочава сваки држављанин Србије са непријатностима и инцидентима приликом путовања у Хрватску, али да Министарство спољних послова не може да не региструје инциденте којима су грађани били изложени.
Међу земљама у које се путовање препоручује уз додатан опрез су Русија и Албанија, што не значи, како је објаснила, да су те земље небезбједне, већ да треба обратити посебну пажњу приликом планирања путовања.
Када је у питању Русија, указала је на сложену геополитичку ситуацију, сукобе у Украјини, али и тешкоће у функционисању међународног саобраћаја.
"Албанија, свакако нама блиска земља из региона, али треба имати у виду да се приликом планирања путовања и у ову земљу обрати пажња на различите регионалне изазове са којима се може бити суочен. Наравно, близина простора Косова и Метохије такође доноси евентуалне ризике од појачаних инцидената базираних на етничкој основи", навела је Јовановић.
На листи земаља за које се путовање препоручује уз редован опрез су и Турска и Црна Гора.
"Када кажемо редован ниво опреза, то значи да је ситуација у поменутим државама стабилна, али наравно треба се обазирати приликом планирања путовања на све оно што чини припреме за једно међународно путовање. Дакле, редовно праћење информација, упознавање са локалним приликама. Дакле, ништа што одскаче од онога када се припремате уобичајено за било које путовање", објаснила је Јовановић.
На констатацију да је Турска у непосредној близини ратне зоне а да се ипак налази у зеленој категорији, Јовановић је рекла да МСП помно прати ситуацију и да семафор није нешто што је непромењива категорија.
"Свакако да ћемо наставити да веома ажурно нотификујемо све промјене ситуације у нашем и најближем окружењу и у земљама широм свијета како бисмо дали грађанима правовремене и потпуне информације, а све у циљу њихове заштите и заштите њихове безбједности", рекла је државна секретарка.
На "семафору" зелена боја означава земље у које је путовање слободно уз редован опрез, жута је за државе у које се може отићи уз додатне мјере опреза, наранџастом бојом су обиљежене земље за које Министарство препоручује да се у њих путује искључиво у случају крајње потребе, а црвена упозорава на земље у које се одлазак под било каквим околностима не савјетује.
