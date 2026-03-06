Пуни се новчаник: Овај знак до априла заборавља беспарицу

Бикови, спремите се јер до првог априла испразнићете фиоке са неплаћеним рачунима. Стиже новац који покрива све рупе из прошлости, и док се остали знаци боре са трошковима и инфлацијом, вама се отварају небеска врата. Уплата која мијења све планове за пролеће је на путу, и то није мало.

Већ од средине марта почећете да осјећате промијени у новчанику, а до почетка априла салдо на рачуну ће изгледати онако како сте само сањали. Заостале плате, насљедство, изненадни пословни приједлог који доноси озбиљну зараду – стиже новац из свих праваца од‌једном.

Новац се лијепи за вас као никада прије

Оно што је годинама било закочено, сада креће да се одмотава невјероватном брзином. Бикови ће осетити да им се паре просто лепе за руке, било кроз повраћаје пореза, старе дугове који се враћају или пословне прилике које долазе без најаве.

Не зачудите се ако вам се јави особа која вам одавно дугује новац и врати све до посљедње паре са каматом. Ово је мјесец када се рјешавају крупна имовинска питања која су вас кочила годинама.

Планирате продају некретнине или аутомобила? Сада је прави тренутак – и ту такође стиже новац одакле нисте ни очекивали.

Три правила да сачувате овај дар

Да вам се овај новац не би извукао кроз прсте као песак, запамтите три ствари.

Не причајте никоме колико сте зарадили док новац не легне на рачун – туђа завист може покварити и најјачу срећу.

Чим прве паре стигну, затворите све дугове према банкама и пријатељима. Чист рачун доноси мирну главу и отвара пут за још веће богатство.

И на крају, немојте све потрошити на ситнице. Један дио склоните са стране или уложите у посао који вам већ дуго лежи на памети.

Срећа не долази сама – морате је зграбити

Бикови који буду храбри и не буду се плашили успеха осјетиће пуну снагу овог судбинског преокрета. Понуди ли вам се нова прилика за зараду, не говорите „размислићу“ – кажите „може“ одмах, јер звијезде воле оне који знају да препознају дар кад им се понуди на длану.

До краја марта стиже новац који ће променити све, и ви сте једини знак у хороскопу који се не пита како ће изгурати до плате. Једини ваш проблем биће како да распоредите сво то богатство које вам се излило пред ноге.

Уживајте у сваком динару јер сте га поштено заслужили, преноси Крстарица.