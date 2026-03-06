Logo
Девети протести у Сарајеву: Ово су захтјеви студената

У Сарајеву се одржавају девети по реду протести младих након трамвајске несреће у којој је живот изгубио млади студент Ердоан Моранкић, а четири особе повријеђене, укључујући малољетницу којој је ампутирана нога.

Није довољна оставка, тражимо да се именује нова Влада Кантона Сарајево, захтјеви су студената.

Такође, траже сигуран јавни превоз, самим тим редовну контролу Граса.

Истовремено, у току је сједница Скупштине Кантона Сарајево на којој ће бити разматрана оставка премијера Владе. Кантона Нихада Ука што је био повод данашњег окупљања младих.

