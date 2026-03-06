Девети протести у Сарајеву: Ово су захтјеви студената

06.03.2026
12:31
Коментари:0
У Сарајеву се одржавају девети по реду протести младих након трамвајске несреће у којој је живот изгубио млади студент Ердоан Моранкић, а четири особе повријеђене, укључујући малољетницу којој је ампутирана нога.
Није довољна оставка, тражимо да се именује нова Влада Кантона Сарајево, захтјеви су студената.
Такође, траже сигуран јавни превоз, самим тим редовну контролу Граса.
Истовремено, у току је сједница Скупштине Кантона Сарајево на којој ће бити разматрана оставка премијера Владе. Кантона Нихада Ука што је био повод данашњег окупљања младих.
Србија
Нове информације о стању Ивице Дачића
БиХ
5 ч0
БиХ
6 ч0
БиХ
8 ч0
БиХ
8 ч2
Најновије
Најчитаније
16
40
16
39
16
20
16
16
16
09
Тренутно на програму