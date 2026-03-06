Logo
Симић: Приход од РТВ таксе не би требало да се дијели, не желимо да дајемо новац Сарајеву

АТВ

06.03.2026

10:34

Симић: Приход од РТВ таксе не би требало да се дијели, не желимо да дајемо новац Сарајеву

Наплата РТВ таксе у ФБиХ износи 40 одсто, у хрватским дијеловима Федерације уопште се не наплаћује, а наплата у Републици Српској је 80 одсто и очигледно је план да Република Српска, односно њени грађани, финансирају БХРТ и ФТВ - двије муслиманске телевизије, рекао је предсједник Удружења новинара Републике Српске Данијел Симић за РТРС.

Симић сматра да приход од РТВ таксе не би требало да се распоређује на три јавна емитера, већ да сервиси управљају средствима која прикупе од грађана.

"Ми из Бањалуке не желимо да дајемо свој новац Сарајеву. Онај новац који скупимо од пореза не желимо да дајемо, јер БХРТ није заједнички сервис, већ камен о врату српском народу, али и муслиманском јер их увјерава да у Републици Српској постоји неко ко жели оно што они пласирају", рекао је он.

Симић сматра да је постојање БХРТ-а сувишно, јер је то, каже, наметнута институција у служби једног народа.

"Најбоље је ићи у дезинтеграцију или симболично задржавање логотипа БХРТ-а. Не треба нам, не видим зашто бисмо дијелили таксу, поготово што се у Федерацији не наплаћује", каже Симић, додајући да се "у Републици Српској ништа не би промијенило ако би БХРТ нестао или служио за преносе манифестација попут Евровизије".

Он је критиковао уређивачку политику БХРТ-а у којој, како каже, српска страдања и геноцид у Јасеновцу немају мјесто које заслужују.

Додао је да БХРТ има шест информативно-техничких центара на подручју БиХ, од којих је само један центар у Бањалуци на територији Републике Српске, док у Бијељини, другом највећем граду Српске, има само дописништво, а ИТЦ у неким мањим градовима Федерације.

"Апеловао бих на БХРТ да се самоукине, то је наметнута институција", рекао је Симић.

Симић је истакао и да је "државна заједница БиХ страни протекторат у којем је вицекраљ Кристијан Шмит умислио да може да доноси законе и кажњава оне који не извршавају његове захтјеве, забрањује им политичко дјеловање и шаље их у затвор".

БХРТ

Данијел Симић

