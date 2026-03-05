Logo
Славни тенор Хосе Карерас слетио у Сарајево приватним авионом

Аваз

05.03.2026

Славни тенор Хосе Карерас слетио у Сарајево приватним авионом
Фото: Youtube / Virtuosos

Сарајево ће 7. марта свједочити музичком спектаклу свјетских размјера. Хосе Карерас, један од највећих оперских пјевача свих времена, у дворани “Мирза Делибашић” на Скендерији, одржаће велики концерт.

Славни тенор је данас слетио у Сарајево приватним авионом заједно са својим сином, док је менаџмент и остатак тима у главном граду БиХ стигао дан раније. Карерас ће у пратњи Сарајевске филхармоније извести неке од својих најпознатијих арија, а за овај догађај влада велики интерес и јасно је да ће 7. марта главни град БиХ бити културни центар свијета. Карерас ће у пратњи Сарајевске филхармоније извести неке од својих најпознатијих арија.

Славни умјетник је изразио жељу да дође раније како би обишао Сарајево и посјетио мјеста која му много значе.

(Аваз)

Сарајево

koncert

opera

