Транспорт у кризи: Са граница враћено више од 100 теретних возила

Аутор:Теодора Беговић
05.03.2026
19:31
Муке превозника ескалирају, губици су све већи, а живаца све мање, непријатности из дана у дан више. Само јутрос их је са границе враћено више од 100.
Међу њима су и радници једне добојске фирме. Директор Дино Дурмић за АТВ каже да су његови запослени добили и казне и забране уласка у ЕУ три мјесеца. Од 110 радника у фирми, може да ради само 10. За све то институције немају разумијевања.
"Сви камиони стоје натоварени и паркирани, а ми не можемо планирати даље пословање. Можемо рећи да смо стали потпуно. Сви возачи који имају преко 90 дана боравка у ЕУ не могу да раде, а таквих је преко 90% и не могу даље обављати своју дјелатност", рекао је Дино Дурмић, директор „ДМДЕ“ Добој.
Неопходно је хитно предузети конкретне кораке и покренути директне разговоре са институцијама Европске уније јер се БиХ суочава са ситуацијом у којој су увоз и извоз робе озбиљно угрожени, а ланци снабдијевања доведени у питање, наводе из конзорцијума Логистике Босне и Херцеговине.
"Највећи дио међународног робног саобраћаја Босне и Херцеговине одвија се преко граничних прелаза на сјеверу земље уз ријеку Саву, који представљају кључне излазне тачке за БиХ привреду према тржишту Европске уније. Управо на тим правцима данас долази до озбиљних застоја и враћања возила. Србија је на правцу према Мађарској успјела обезбиједити одређене помаке или привремена рјешења за своје превознике. Зато постављамо јасно питање институцијама Босне и Херцеговине: Зашто Босна и Херцеговина нема исти ниво заштите својих превозника и привреде?",поручују из конзорцијум „Логистика Босне и Херцеговине“.
О превозницима се расправљало и на сједници Савјета министара БиХ. Формирана је радна група којој ће се придружити и представници Спољнотрговинске коморе БиХ и Привредна комора Републике Српске. Радна група би требало да се ускоро састане са представницима превозника и договори наредне кораке. Министар комуникација и транспорта БиХ, Един Форто, наводи да ће под хитно тражити министарски састанак са Републиком Хрватском јер је до сад показала најконструктивнији приступ у рјешавању овог проблема.
"Не могу потврдити да ли су тачне неке тврдње наших превозника да се наши превозници враћају, а да постоји флексибилност према превозницима из Србије и других земаља. надам се да то није случај, али ако јесте онда је то стварно велики удар на БиХ", рекао је Един Форто, министар комуникација и промета БиХ.
Због лоших услова рада, око двије хиљаде превозника из БиХ регистровало је своје фирме у Словенији или Хрватској, а са овим проблемима поставља се питање каква је будућност међународног транспорта у БиХ у којем је тренутно запослено 47 хиљада радника.
