Logo
Large banner

У срцу Париза представљено Представништво Републике Српске

Аутор:

АТВ

05.03.2026

20:31

Коментари:

0
У срцу Париза представљено Представништво Републике Српске
Фото: АТВ

У Паризу је одржано званично представљање Представништва Републике Српске у Француској, догађај који је окупио више од 15 српских удружења из дијаспоре која се активно баве очувањем традиције, културе и језика.

На састанку је истакнута снажна подршка раду и отварању представништва, уз заједничку поруку свих присутних да су Срби из Србије и Републике Српске један народ који треба да остане повезан, без обзира гдје живи.

Представници удружења нагласили су да овакве иницијативе имају велики значај за дијаспору, јер помажу очувању идентитета, али и отварају простор за јачу сарадњу, бољу комуникацију са институцијама и развој дипломатских и културних веза између земаља.

Састанак је показао да српска заједница у Француској жели активно да допринесе повезивању матице и дијаспоре, уз поруку да заједништво остаје кључ очувања идентитета и јачања односа међу народима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Париз

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пластеник

Друштво

Пластеничка производња све актуелнија

2 ч

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Друштво

Како сузбити породично насиље?

2 ч

0
Какво ће бити вријеме за викенд

Друштво

Какво ће бити вријеме за викенд

4 ч

0
Оскрнављена црква Вазнесења Господњег у Грачаници

Друштво

Вандализам у Грачаници: Оскрнављена црква Вазнесења Господњег

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

24

Агент Мосада Исмаил Кани убијен у Ирану!

22

21

Иран тврди: Погођен носач авиона Абрахам Линколн!

22

04

Додик: О женама ни изблиза није опјеван њихов значај за породицу и друштво

21

58

Драган Лапчевић прешао у СПС

21

53

Крај марта неће памтити по добром: Три знака очекују велики ударци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner