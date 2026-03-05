У срцу Париза представљено Представништво Републике Српске

Аутор:АТВ
05.03.2026
20:31
У Паризу је одржано званично представљање Представништва Републике Српске у Француској, догађај који је окупио више од 15 српских удружења из дијаспоре која се активно баве очувањем традиције, културе и језика.
На састанку је истакнута снажна подршка раду и отварању представништва, уз заједничку поруку свих присутних да су Срби из Србије и Републике Српске један народ који треба да остане повезан, без обзира гдје живи.
Представници удружења нагласили су да овакве иницијативе имају велики значај за дијаспору, јер помажу очувању идентитета, али и отварају простор за јачу сарадњу, бољу комуникацију са институцијама и развој дипломатских и културних веза између земаља.
Састанак је показао да српска заједница у Француској жели активно да допринесе повезивању матице и дијаспоре, уз поруку да заједништво остаје кључ очувања идентитета и јачања односа међу народима.
