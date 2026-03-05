Жарко Паспаљ открио: "Звао сам Жељка Обрадовића"

Извор:
Жарко Паспаљ, легендарни кошаркаш, а сада спортски директор Партизана дао је опширан интервју за грчку Газету. Он је говорио о бројним темама, а између осталог, и о актуелној ситуацији у Паритзану, као и о односу са Жељком Обрадовићем.
Он је сумирао прве утиске са нове функције у Партизану.
- Сада, послије два мјесеца, ствари су мало стабилније, али прошла су само два мјесеца. Жељков одлазак је нанио много штете и Партизану и њему, нико то није очекивао. Наравно, период послије тога био је веома тежак. Био сам неко кога је клуб одлучио да врати у тешком тренутку, потрудићемо се да се опоравимо. Постоје и други проблеми који морају да се рјешавају сваки дан. Идемо корак по корак и као што тренер ради на терену, тако морамо и ми ван њега.
Паспаљ је прокоментарисао и моменат са меча Партизана и бајерна када је дворана звиждала црно-белима.
- Било је лоше, није лијепо доживјети тако нешто. Велико изненађење је то што се догодило, али не мислим да ће се поновити. Неке ствари не можете контролисати и немају никакве везе са кошарком. Сада су ствари мало боље, али су повезане са политичким питањима која постоје у земљи. Живо у земљи гдје је политика свуда и мења животе и ситуације. Навијачи су подјељени на оне који то разумију и не разумију, али ми можемо да контролишемо само кошарку.
Занимало је новинаре да ли је Паспаљ контактирао Жељка Обрадовића по повратку у клуб.
- Да, позвао сам га неколико дана након што сам се вратио у клуб. Нисмо се срели лично, али он је био једна од првих особа са којом сам желио да разговарам. Желео сам из прве руке да сазнам шта се догодило и због чега су ствари дошле до ове тачке.
Када је ријеч о циљевима, Паспаљ је истакао да је сада фокус на АБА лиги.
- Током прва два мјесеца ситуација није била добра. Прво што желимо јесте да играмо добру кошарку. Можда каснимо у Евролиги, али још увијек имамо неке утакмице да покушамо. Не можемо да се обавежемо на одређени циљ, али је наш фокус на АБА лиги. Желимо да завршимо сезону достојанствено. Ако то постигнемо, онда можемо да кажемо да смо урадили најбоље што смо могли у датим околностима. Тиму ће у будућности вјероватно бити потребно много промјена, али то је посао за љето".
Дао је и прогнозу екипа које могу на Фајнал-фор.
- Ова сезона има много изненађења и биће их још. Од првог до 10. мјеста разлика је двије или три побједе. Монако је имао проблема, Хапоел Тел Авив је такође управо у проблеме, јер има много играча који желе да буду задовољни. Чини ми се да се исто то дешава у Панатинаикосу и говоримо о тимовима који се налазе у некој врсти кризе. Екипе које су у заостатку, попут нас и Бајерна, постају да буду све боље. Олимпијакос константно игра веома добро, док се Фенербахче побољшао и делује доста стабилније. Мислим да имају најјачи тим. Црвена звезда је веома добра екипа и може да иде доста високо, могла би бити највеће изненађење.
Навео је и који су били његови разлози за повратак у Партизан.
- Да створим име иза себе. Не могу рећи да сам неки велики генерални менаџер. Ова позиција је веома компликована, јер обухвата мноштво ствари, а ја је никад раније нисам радио. Оно што је до мене јесте да помогнем клубу колико год могу. Мало помало, уз међусобно поштовање, хајде да урадимо нешто добро. Хајде да играмо добру кошарку.
