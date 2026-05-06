Познато из когег је манастира српски монах који је искочио из возила Хитне помоћи

06.05.2026 18:11

Искушеник са Свете Горе налази се у критичном стању у болници "Ипократеио" у Солуну након што је током медицинског транспорта искочио из возила Хитне помоћи и задобио тешке повреде главе, праћене вишеструким срчаним застојима.

Према информацијама портала Вориа.гр, 48-годишњи искушеник манастира Светог Павла, држављанин Србије, јуче поподне је пребачен у Здравствени центар у Кареји због јаких болова у грудима, гдје је након прегледа одлучено да буде упућен у болницу у Полигиросу на додатне анализе.

Касније га је преузела екипа хитне помоћи ЕКАБ, али је током вожње ка Полигиросу, како се наводи, постао узнемирен, отворио врата возила и искочио у покрету, при чему је пао на коловоз и задобио тешке повреде.

Спасиоци су га поново унели у возило и превезли у болницу у Полигиросу, гдје су љекари проценили да је неопходан хитан транспорт у Солун, у болницу "Ипократеио", због тешких краниоцеребралних повреда насталих усљед пада, преноси Телеграф.

У међувремену је дошло до више срчаних застоја.

Пацијент је синоћ оперисан. Он је интубиран и налази се у веома тешком стању.

Како наводи портал, двоје припадника екипе Хитне помоћи који су учествовали у транспорту ухапшени су због сумње на наношење телесних повреда из нехата, али су истог дана пуштени на слободу.

