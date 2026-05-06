Саговорници АТВ-а: Трибунал темпира Младићеву смрт у авиону

Генерал Ратко Младић је на крају свог живота, јасно је то и породици и адвокатима, јасно је и докторима и домаћим и страним , само није јасно Механизму у Хагу. Или неће да чују. Иако су на раније захтјеве за пуштање генерала Младића на лијечење у Србији наводили да је услов да његово здравствено стање буде у терминалној фази, сада изгледа ни то није довољно.
Још једном је Србија упозорила предсједника Механизма да сва медицинска документација указује да је у питању занемаривање здравља, кршење УН конвенције о праву на живот, нехуманом и нечовјечном поступању.
Још једно писмо, које су овај пут потписали премијер и министар правде Србије, није добило одговор.
Хаг је поново упозорен да више нема времена за чекање и да је Србија одлучна да неће ћутати и препустити се вољи или зловољи механизма.
"Оно што сигурно нећемо допустити, а то је да нећемо дозволити да без одговорности и на ову ситуацију и на било какво понашање представника Механизма нећемо одговорити ћутањем него ћемо сигурно покретати поступке и тражити и постављати питање одговорности. Јер понављам, овдје је у питању право на живот, овд је се казна претвара по понашању Механизма , претвара се у освету", рекао је Ненад Вујић, министар правде Србије.
Здравствено стање генерала Младића не може бити поправљено, оштећења су трајна, а боравак у простору који није намијењен за лијечење сигурно не помаже, јасни су доктори. Љекарима из РС који су 2023. посјетили генерала Младића у притвору већ тада је било јасно да је његово здравље лоше и да су потребни много бољи услови за лијечење. Али мишљење љекара тада, али и сада у Хагу нико није доживљавао.
"Он би код нас сигурно био у некој јединици интензивне његе. Ово што сте питали гдје је он био.То не може више бити ни одјел неурологије, ни одјел кардиологије, већ нека интензивна њега са сталним праћењем и рада мозга и срца и свих осталих органа. Тако да ,ако говоримо о тим неким из мог свакодневног рада, ми бисмо то назвали нека терминална фаза", рекао је Синиша Миљковић, начелник Клинике за неурологију УКЦ-а РС.
"Ја мислим да ће му бити омогућено лијечење у Србији оног момента када се процијени да ће да премине у авиону. И у таквим условима нисам оптимиста и нисам мишљења да ће му се моћи пуно помоћи . Знате у медицинској струци колико год се некада десе чуда, треба бити реалан. Мислим да се у овом моменту раду о процјењивању да генерал не премине у Хагу , али да му се не да ни простора ни времена за лијечење у некој од здравствених установа у Србији и РС", рекао је Никола Шобот, в.д. директора УКЦ-а РС.
Адвокати су јасни-процедура у вези са захтјевом за привремено пуштање генерала Мадића на лијечење у Србији морала би да се убрза . Упозоравају да се тенденција погоршања здравља не зауставља. Нису више увјерени да се генералово стање и лијечењем у Србији може знатно поправити, а то је, поручују, оно од чега у Хагу страхују.
"Утисак је да се горе у том простору Механизма дешавају неке калкулације у том правцу. Притисци који су очигледно активирали са одређених страна. И једна врста калкулације у том смислу да они не би волели да он умре у затвору, а исто тако не би волели да поживи у овим условима који би могли да му се омогуће. Иако би било добро, можда би било најбоље, да он премине у авиону", рекао је Горан Петронијевић, адвокат.
За Борачку организацију РС генерал Ратко Младић је први међу једнакима. Милован Гагић поручује да је генерал Младић окупио војску да спаси народ и да је знао да ће због тога носити свој крст. Борци не вјерују ни Хашком , а ни другим судовима који проводе харангу над Србима.
"Сумњам да ће га путити. Темпираће тако да умре у авиону. Међутим, може само да нас обрадује да се преваре у процјени па да задње дане свог живота проведе са својим најмилијима да се успије опростити. Да на крају дође у своју земљу, међу свој народ и да задње дане проведе ту са нама", рекао је Милован Гагић, предсједник Борачке организације Републике Српске
Због третмана према генералу Ратку Младићу у Хагу и кршења права на живот и на адекватно лијечење Србија ће се у наредним данима жалити генералном Секретару УН-а и земљама чланицама Савјета безбједности. И даље ће се инсистирати на хуманитарном пуштању, али и на чињеници да кршење елементарних људских права нема изузетака. А пријава би, против предсједника Механизма у Хагу и свих одговорних, могла да стигне и Комитету за људска права УН-а.
