Кошарац: Кустурић ће остати упамћен као херој који је спасавао људске животе

06.05.2026 17:26

Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да ће начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобан Кустурић остати упамћен као добар човјек, искрен пријатељ, патриота и херој који је спасавао људске животе.

"Постоје вијести за које никада не бисте жељели да вас стигну... Након твог одласка, остаје празнина коју ријечи не могу испунити, али и сјећања која ће заувијек живјети у нама. Нека ти је ведро небо и вјечна слава", навео је Кошарац на Иксу.

Кошарац је упутио саучешће породици Кустурић.

Бобан Кустурић (52)је синоћ пронађен мртав у викендици у бањалучком насељу Чесма, а полицијским увиђајем утврђено је да нема елемената кривичног дјела у његовом страдању.

Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.

Након тога, наставио је рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске.

Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.

Одликован је Орденом Милоша Обилића који му је додијелио предсједник Републике Српске.

Руководио је бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтијевале хитну евакуацију.

Јавност га памти и по готово свакодневним акцијама медицинског транспорта тешко болесних пацијената и трудница у велике клиничке центре у Бањалуци, Београду и Подгорици, чиме су спасени многи животи.

Комеморација поводом смрти Бобана Кустурића биће одржана у Културном центру Бански двор у 10.00 часова, а сахрана је предвиђена у 14.00 часова на бањалучком градском гробљу Врбања.

