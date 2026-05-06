Кошарац: Кустурић ће остати упамћен као херој који је спасавао људске животе

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да ће начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобан Кустурић остати упамћен као добар човјек, искрен пријатељ, патриота и херој који је спасавао људске животе.
"Постоје вијести за које никада не бисте жељели да вас стигну... Након твог одласка, остаје празнина коју ријечи не могу испунити, али и сјећања која ће заувијек живјети у нама. Нека ти је ведро небо и вјечна слава", навео је Кошарац на Иксу.
Кошарац је упутио саучешће породици Кустурић.
Postoje vijesti za koje nikada ne biste željeli da vas stignu... Nakon tvog odlaska, ostaje praznina koju riječi ne mogu ispuniti, ali i sjećanja koja će zauvijek živjeti u nama. Sjećanja na dobrog čovjeka, iskrenog prijatelja, patriotu i heroja, koji je spašavao ljudske živote. — Staša Košarac (@StasaKosarac) May 6, 2026
Бобан Кустурић (52)је синоћ пронађен мртав у викендици у бањалучком насељу Чесма, а полицијским увиђајем утврђено је да нема елемената кривичног дјела у његовом страдању.
Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.
Након тога, наставио је рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске.
Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.
Одликован је Орденом Милоша Обилића који му је додијелио предсједник Републике Српске.
Руководио је бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтијевале хитну евакуацију.
Јавност га памти и по готово свакодневним акцијама медицинског транспорта тешко болесних пацијената и трудница у велике клиничке центре у Бањалуци, Београду и Подгорици, чиме су спасени многи животи.
Комеморација поводом смрти Бобана Кустурића биће одржана у Културном центру Бански двор у 10.00 часова, а сахрана је предвиђена у 14.00 часова на бањалучком градском гробљу Врбања.
