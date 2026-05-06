Цвијановић: Бобан ће остати упамћен као човјек који је многима помогао

Аутор:

АТВ
06.05.2026 14:32

Фото: СРНА

Дубоко ме потресла вијест о трагичној смрти Бобана Кустурића. Бобан ће остати упамћен као човјек који је током цијеле своје професионалне каријере помагао другима, спашавао људске животе, њихову имовину и наша природна добра, написала је Жељка Цвијановић српски члан Предсједништва БиХ, на својим званичним мрежама.

„Биће упамћен као посвећени хуманиста и патриота, чије дјело је било и остаће путоказ млађим колегама и онима који ће тек доћи. Његов прерани одлазак представља ненадокнадив губитак, прије свега за породицу, за пријатеље и колеге, као и за вјечно захвалну Републику Српску. Нека му је лака земља“, наводи Цвијановић.

Цвијановићева је упутила саучешће породици Бобана Кустурића.

„Уз молитву да им Бог подари снагу и утјеху у овим тешким моментима“, наводи она.

