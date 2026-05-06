Право на поврат ПДВ-а имају сви грађани који су укњижили прву некретнину након 12. априла 2025. године

предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ
Правилник који смо усагласили предвиђено је да право на поврат ПДВ има сва лица која су укњижила прву некретнину након 12. априла 2025. године, нагласио је Срђан Амиџић, предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ.

То подразумијева да они који су укљижили некретнину након тог датума могу да остваре право без обзира што у овом периоду од годину дана није усвојен правилник, додаје Амиџић.

"С те стране ни једно лице неће бити оштећено. Оно што је чињеница ти људи су требали већ да добију поврат ПДВ-а на прву некретнину, и то је оно што није добро, али оно што јесте да ни једно лице неће бити оштећено", истакао је Амиџић на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Он је нагласио да је то био један велики посао у политичком смислу да сам закон буде усвојен и да се створе предуслови да закон буде примјенљив, јер није био ни мало једноставан.

"Вољели би смо да је ишло брже. Неке ствари су из објективних разлога ишле спорије, а неке полако попримају политичку конатацију. С тим у вези ми смо се одлучили да одржимо данашњу конференцију за новинаре и да упознамо јавност, али исто тако да преузмемо одређене конкретне кораке", додао је Амиџић.

Подсјетио је јавност да је Управни одбор УИО усвојио Нацрт правилника и да је расправљано на једној сједници о томе.

"Дефинисали смо ствари које су битне и тада смо се усагласили да тај нацрт правилника који смо усвојили у деветом мјесецу иде у јавне консултације, како би шира јавност могла да каже шта мисли када је у питању исти. Имали смо 112 учесника, који су имали 39 коментара, и 123 приједлога. Све је то сумирано и остављен је простор онима који закон требају да проводе, а то је УИО. Они треба да сагледају на који начин би се ствари могле имплементирати у пракси", подвукао је Амиџић.

Од стране УИО финални приједлог сви учесници су добили 6. новембра 2025. године.

"Добили смо документ који је уважио у тој мјери у којој је то могуће сугестије и као такав подразумијева и одређена прилагођавања, прије свега када су у питању ентитетски нивои. Моје мишљење је да сасвим сигурно људи не треба да се прилагођавају различитим институцијама на нивоу ентитета, већ да се институције прилагођавају ономе што је усвојено. Закони треба да се прилагођавају грађанима ", истакао је Амиџић.

Срђан Амиџић

Право на поврат ПДВ-а

прва некретнина

правилник

Управни одбор УИО

