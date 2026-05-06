Шеранић: Измјене закона о социјалној заштити не укидају већ проширују права

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић истакао је данас да се измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, које би се по хитном поступку требале наћи у скупштинској процедури на сједници парламента Српске 19. маја, не укида ни једно претходно стечено право већ се права проширују.
Након данашњег састанка са представницима Савеза удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Српске /МеНеРаЛи/ Шеранић је подсјетио да су наведеним измјенама планирана одређена унапређења по питању статуса лица које Савез представља, као и увођења новог права које се односи на посебан додатак за бригу о лицу са инвалидитетом.
"Додатак се веже за остваривање два права. У првом случају ради се о наставку права за лица ометена у развоју након 30 година старости, а у вези старатеља-његоватеља, што је претходно било реализовано кроз Закон о дјечијој заштити", рекао је Шеранић новинарима у Бањалуци.
Друго право, додао је Шеранић, односи се на лица са инвалидитетом која немају посебну његу претходно утврђену кроз права у оквиру дјечије заштите.
Шеранић је навео да је став да рјешења предложена наведеним измјенама и допунама закона требају што прије да заживе, те да ће због тога тај акт бити упућен у скупштинску процедуру по хитном поступку.
Шеранић је поново указао на неопходност да се на нивоу локалних заједница конституишу центри за дневна збрињавања.
Одговарајући на питање о ставовима одређених опозиционих лидера о планираним измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, Шеранић је навео да опозиција захтјева и тражи, а не нуди никаква рјешења.
"Ако говорите о одређеним опозиционим лидерима, превасходно онима који долазе из Бањалуке, поприлично сам изненађен неукошћу интерпретације свих ствари које су предложене, прије свега оних који се тичу туђе његе и помоћи. Ми туђу његу и помоћ не укидамо. А што се тиче Бањалуке, ако говоримо о праву родитеља на рад, па дајте да Бањалука направи те дневне центре за збрињавање. То је надлежност локалне заједнице, а Министарство ће пружити подршку", навео је Шеранић.
Предсједник Управног одбора МеНеРаЛи Татјана Спасојевић рекла је да их је ново законско рјешење обрадовало, јер су увидјели да се уводи ново пораво на којем је инсистирао Савез.
"То право је накнада за његоватеља за кориснике старије од 30 година. Тај додатак биће од изузетног значаја. Такође, биће и ново право, посебан додатак на који ће многи остварити који до сада уопште нису остваривали овакав вид подршке", навела је Спасојевићева
