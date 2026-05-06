Преминуо Рајко Касагић, бивши премијер Републике Српске

Славиша Ђурковић
06.05.2026 08:24

Некадашњи предсједник Владе Републике Српске Рајко Касагић преминуо је у 84. години живота.

Касагић је био посланик првог сазива Народне скупштине, а крајем 1995. и почетком 1996. године обављао је функцију предсједника Владе Републике Српске.

Биографија

Рајко Касагић рођен је у Разбоју, општина Србац, 15. октобар 1942. године. Био је српски политичар и бивши предсједник Владе Републике Српске.

Касагић је био посланик првог сазива Народне скупштине Републике Српске, који је деведесетих био и предсједник Извршног одбора Бањалуке, а крајем 1995. и почетком 1996. предсједник Владе Републике Српске и члан комисије Високог представника за провођење Дејтонског споразума.

На Правном факултету у Бањалуци магистрирао је 1987. одбраном рада „Мане робе“, а докторирао на Правном факултету у Нишу 1999. одбраном тезе „Арбитражно рјешавање међународних трговинских спорова“. Био је запослен у привредним друштвима „Радник“, Градишка, и „Јелшинград“, Бањалука.

За повременог судију Суда удруженог рада БиХ биран је у два мандата. Послије првих вишестраначких избора, изабран је за посланика у Скупштини СРБиХ, а затим у Народној скупштини Републике Српске. Био је секретар Секретаријата за инспекцијске послове Општине Бањалука, предсједник Извршног одбора Општине Бања Лука и предсједник Владе Републике Српске (16. октобар 1995 – 18. мај 1996).

У току свог мандата је био члан Српске демократске странке. На Економском факултету у Бањалуци биран је у звања доцента (2000), ванредног (2005) и редовног професора (2011). Био је ангажован и на Високој школи „Бања Лука колеџ“, затим на Економском факултету у Брчком Универзитета у Источном Сарајеву и на Интернационалном универзитету у Травнику, гдје обавља дужност ректора од 2020. године.

