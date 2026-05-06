Тешка несрећа у Србији: Четири особе погинуле, двије тешко повријеђене

Аутор:АТВ
Коментари:0
Четири особе су погинуле, а двије тешко повријеђене у саобраћајној несрећи на магистралном путу Нови Пазар–Рашка.
Према првим информацијама, до несреће је дошло усљед судара два путничка возила – “опела астре” и “голфа 7”.
Полиција је потврдила да су три особе страдале на лицу мјеста, док је једна особа преминула по пријему у болницу. Још двије особе су у Општу болницу у Новом Пазару примљене са тешким тјелесним повредама, потврђено је РТС-у.
Полиција је обавила увиђај, а саобраћај је на овој дионици пута више часова био обустављен.
Према информацијама до којих је дошао портал Санџак Данас, до трагедије је дошло када је возач Голфа новопазарских регистарских ознака, Б.К. (2007), крећући се из правца Новог Пазара према Рашки, покушао да претекне више возила. Том приликом је, према ријечима свједока, прешао у супротну коловозну траку и директно се сударио са возилом Опел Астра које је долазило из правца Рашке.
За воланом Опела налазио се С.В. (1957), док је на мјесту сувозача био В.М. (1981). У возилу су се налазили и путници В.К. (1971) и В.М. (1980). На лицу мјеста погинули су возач Голфа Б.К. (2007), возач Опела С.В. (1957), сувозач Опела В.М. (1981).
Путница из Опела, В.К. (1971), подлегла је тешким повредама у Општој болници Нови Пазар, чиме је број жртава порастао на четири.
Тешко повријеђени су Р.Л. (2006), сувозач из Голфа, којем се припрема хитан транспорт за Београд због тежине повреда, В.М. (1980), путник из Опела, који је задржан у Општој болници Нови Пазар на даљој дијагностици и лијечењу. Љекари се за сада не изјашњавају о његовом здравственом стању.
Друштво
Активни метеоаларми: Пријети нам невријеме, стижу прва упозорења
На мјесту несреће интервенисали су припадници саобраћајне полиције, екипе Хитне помоћи, ватрогасно-спасилачке јединице, као и припадници интервентне јединице који су обезбјеђивали мјесто догађаја током вишесатног увиђаја.
Због силине удара оба возила су потпуно уништена, а дијелови аутомобила били су расути по магистралном путу. Након завршеног увиђаја, возила су паук службом пребачена у круг Полицијске управе ради даљих вјештачења и утврђивања свих околности несреће. Један од свједока који је учествовао у спашавању повријеђених раније је за Санџак Данас изјавио:
- Удар је био директан, "кљуну у кљуну". Све је било смрскано. Људе смо извлачили из возила, призор је био страшан и хаотичан.
Ова трагедија изазвала је шок и тугу међу грађанима Новог Пазара и Рашке, посебно због чињенице да су међу страдалима били и веома млади људи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
11
17
11
13
11
08
11
07
11
02
Тренутно на програму