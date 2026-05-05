Logo
Large banner

Мајка открила гдје је пронађена деветогодишња дјевојчица

Аутор:

АТВ
05.05.2026 21:07

Коментари:

0
Мајка открила гдје је пронађена деветогодишња дјевојчица
Фото: Танјуг/АП

Деветогодишња дјевојчица Аљона из Новог Сада, чији је нестанак пријављен данас, пронађена је у Футошком парку, рекла је њена мама.

Она је у тренутку када је пронађена била сама, пише "Телеграф".

За сада се још не зна зашто је дјевојчица отишла од куће и гдје је била док је нису пронашли.

Полиција Србија

Србија

Младић избоден насред улице - преминуо у Ургентном

Подсјетимо, нестанак дјевојчице пријавио је отац током поподнева. Како је мајка раније испричала, синоћ су сви били у стану и гледали филмове.

"Она је након тога отишла у своју собу коју дијели са старијом сестром и легла је да спава. Ми смо мислили да спава и нисмо хтјели да је будимо до 11 ујутру. Када смо ушли у собу, видјели смо да је нема. Старија кћерка ништа није чула, ни у току ноћи ни ујутру", рекла је раније мајка.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Дјеловање Лагумџије неуставно, извјештај Владе стићи ће на потребне адресе

Позвали су је на телефон, који је јутрос био упаљен, али се није јављала, а у току дана се телефон угасио. Срећом, нестанак дјевојчице добио је срећан епилог.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

нестала дјевојчица

Нестанак

потрага

Нови Сад

Србија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Младић избоден насред улице - преминуо у Ургентном

1 ч

0
Шесторо повријеђених у ланчаном судару

Србија

Шесторо повријеђених у ланчаном судару

3 ч

0
Нестала дјевојчица Аљона из Новог Сада

Србија

Пронађена нестала дјевојчица

5 ч

0
Нестала дјевојчица Аљона из Новог Сада

Србија

Нестала деветогодишња дјевојчица, родитељи моле за помоћ

5 ч

0

  • Најновије

22

52

Почиње ретроградни Плутон: Овим знаковима слиједи најтежи период живота

22

45

Херцеговачки геније изборио мјесто на престижном московском државном Институту

22

27

Трамп: Лично учествујем у разговорима са Техераном

22

10

Куп Републике Српске: Нови трофеј за ЖРК Борац

22

05

Бобан Кустурић пронађен мртав

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner