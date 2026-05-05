Мајка открила гдје је пронађена деветогодишња дјевојчица

Деветогодишња дјевојчица Аљона из Новог Сада, чији је нестанак пријављен данас, пронађена је у Футошком парку, рекла је њена мама.
Она је у тренутку када је пронађена била сама, пише "Телеграф".
За сада се још не зна зашто је дјевојчица отишла од куће и гдје је била док је нису пронашли.
Подсјетимо, нестанак дјевојчице пријавио је отац током поподнева. Како је мајка раније испричала, синоћ су сви били у стану и гледали филмове.
"Она је након тога отишла у своју собу коју дијели са старијом сестром и легла је да спава. Ми смо мислили да спава и нисмо хтјели да је будимо до 11 ујутру. Када смо ушли у собу, видјели смо да је нема. Старија кћерка ништа није чула, ни у току ноћи ни ујутру", рекла је раније мајка.
Позвали су је на телефон, који је јутрос био упаљен, али се није јављала, а у току дана се телефон угасио. Срећом, нестанак дјевојчице добио је срећан епилог.
