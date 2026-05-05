Младић избоден насред улице - преминуо у Ургентном

05.05.2026 21:01

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Немања Ф. (19), који је крвнички избоден на Канаревом брду, преминуо је у Ургентном центру, незванично се сазнаје.

Младић је избоден око 17 часова, а задобио је убодну рану у предјелу наткољенице, затечен је без свијести.

Нападачи су након инцидента побегли аутобусом, али је полиција брзо реаговала по дојави.

Возило је убрзо заустављено у близини, а осумњичени су приведени.

Ухапшен је М. В. (19), код којег је пронађен нож, као и један малољетник, за кога се сумња да је учествовао у нападу.

(Телеграф)

