Пронађена нестала дјевојчица

АТВ
05.05.2026 17:25

Нестала дјевојчица Аљона из Новог Сада
Фото: Приватна архива

Дјевојчица Аљона (9), која је нестала јутрос у Новом Саду, пронађена је данас и враћена мајци, пишу српски медији.

Подсјетимо, полицији је нестанак пријавио отац дјевојчице. У тренутку нестанка дјевојчица је била обучена у фармерке, свијетлу дуксерицу, патике и са собом је имала црну торбу.

Како се наводило у апелу на друштвеним мрежама, Аљона је отишла синоћ да спава, а родитељи су у 11 сати отишли да је пробуде, међутим, ње није било.

"Није дошла у школу, другари је нису видјели нити знају гдје је", пише у објави.

Како је мајка раније навела, постоји могућност да је дјевојчица изашла напоље без јављања, али истиче да то није њено уобичајено понашање и да до сада никада није изостајала из школе, преноси "Блиц".

