Таксиста ударио дијете у Митровици, хитна помоћ на терену

АТВ
04.05.2026 20:09

Такси знак на аутомобилу.
Фото: Pexels

У улици Књаза Милоша у сјеверном дијелу Митровице, данас послијеподне, дошло је до саобраћајне незгоде, када је возилом ударено петогодишње дијете.

У питању је такси возило, а саобраћајна незгода се догодила нешто послије 18 часова, преноси Блиц.

Дијете је одмах пребачено возилом Хитне помоћи у митровачки КБЦ и, према првим информацијама, није животно угрожено.

"Да, догодила се незгода, али дијете није задобило тешке повреде. Према првим информацијама, није животно угрожено, "саопштио је Ердуан Балићи из приштинске полиције.

Возач ће према процедури бити испитан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

