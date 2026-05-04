Таксиста ударио дијете у Митровици, хитна помоћ на терену

У улици Књаза Милоша у сјеверном дијелу Митровице, данас послијеподне, дошло је до саобраћајне незгоде, када је возилом ударено петогодишње дијете.

У питању је такси возило, а саобраћајна незгода се догодила нешто послије 18 часова, преноси Блиц. Дијете је одмах пребачено возилом Хитне помоћи у митровачки КБЦ и, према првим информацијама, није животно угрожено. "Да, догодила се незгода, али дијете није задобило тешке повреде. Према првим информацијама, није животно угрожено, "саопштио је Ердуан Балићи из приштинске полиције. Возач ће према процедури бити испитан.

