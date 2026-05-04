Претучен Мирослав Гуџић

04.05.2026 17:00

Фото: Pexels.com

Србин Мирослав Гуџић претучен је данас у Доњој Гуштерици код Липљана, након чега је збринут у Клиничко-болничком центру у Грачаници.

Гуџић је испричао да је до инцидента дошло након што је на путу Добротин-Гуштерица аутомобил претицао колону возила и скоро га ударио, а потом почео да га прати на путу.

Он је навео да је у близини маркета код Гуштерице ударио његов аутомобил на раскрсници, а када је зауставио возило видио је троје младих Албанаца који су му добацивали из аутомобила.

Успио је да избјегне њихову блокаду, али су они наставили да га прате у чему су им се придружила још два возила.

Он је рекао да нападаче не познаје, те да је једини мотив за напад тај што је Србин и што вози ауто са српским регистарским ознакама.

"Нисам их ничим испровоцирао", навео је Гуџић и додао да се у покушају да избјегне инцидент склонио у Дом здравља у Доњој Гуштерици, али су нападачи ушли у објекат и почели да га туку.

Том приликом је повријеђена и радница Дома здравља док је покушавала да га одбрани, која је, такође, хоспитализована, преноси "Косово онлајн".

Он је рекао да су му, док су га тукли, пријетили и псовали српску мајку.

Случај је пријављен полицији, која је у болници узела изјаву од Гуџића.

Гуџић је рекао да је повријеђен и физички и психички, али да се не плаши нападача.

Директор Клиничко-болничког центра у Грачаници Братислав Лазић истакао је да је здравствено стање двоје довезених пацијената стабилно, али да ће о процјени повреда моћи да се изјасни тек након комплетне дијагностике.

