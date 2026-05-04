Поново ухапшен стриц Николе Јокића

У акцији полиције у Новом Саду ухапшене су четири особе због сумње на више кривичних дјела, укључујући пореске малверзације и прање новца. Међу приведенима је и бивши директор Завода за заштиту споменика културе Новог Сада Синиша Јокић, иначе стриц кошаркаша Николе Јокића.
Министарство унутрашњих послова Србије објавило је да је ухапшен И. П. (45), одговорна особа фирме "Прима идеа д.о.о.", због сумње на злоупотребу службеног положаја у помагању, прање новца, злоупотребу у јавној набави, пореску утају, пореску превару везану уз ПДВ те фалсификовање службене исправе.
Синиша Јокић (57), бивши челник Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, сумњичи се за продужено кривично дјело злоупотребе службеног положаја и трговину утицајем . Ријеч је о особи која је већ била у фокусу јавности.
Портал Разглас њуз наводи да је Јокић раније спомињан и у контексту истраге урушавања надстрешнице на жељезничкој станици у Новом Саду у коловозу 2025. године. Тада је Тужилаштво за организирани криминал наложило привођење више особа, међу којима и њега.
Јокић је по струци историчар и дугогодишњи јавни радник у Новом Саду. На мјесто директора Завода за заштиту споменика дошао је 2016. године, а оставку на ту дужност поднио је 27. октобра 2024., четири дана прије пада надстрешнице на жељезничкој станици.
Јокић данас ради као кустос Музеја града Новог Сада.
Медији су о њему писали и раније. Портал НСуживо је 2021. навео да је био један од кључних људи у пројекту обнове десетака фасада историјских зграда у Новом Саду. Нова економија је пак 2022. извијестила да је као директор одбијао одговарати на питања о оштећењима на згради Бановине током изградње подземне гараже.
Уз Јокића и И. П., полиција је ухапсили и Н. М. (49), одговорну особу Фондације "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе", због сумње на несавјестан рад у служби. Против службеника Завода В. Н. (58) бит ће поднесена кривична пријава због сумње на продужено кривично дјело злоупотребе службеног положаја.
