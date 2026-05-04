Хладнији дани су иза нас, од наредне седмице температуре и до 30°C

Хладнији дани са почетка маја су иза нас. У наставку мјесеца доста топлине и спарине, нарочито почетком идуће седмице уз температуре локално који степен преко 30°C. Вријеме не у потпуности стабилно, па би уз сунчане интервале повремено било кише и пљускова са грмљавином, саопштили су метеоролози са странице БХМетео.ба.
Како додају, локално су могуће и непогоде обзиром да улазимо у топлији дио године када падавине постају локалније али снажније утицајем све виших температура и осталих параметара карактеристични за овај период године.
Објавили су и прогнозу до краја седмице:
У уторак, 5. маја, након сунчаног јутра, од средине дана и касније послијеподне умјерен пораст наоблаке са југозапада. Локално уз коју кап кише или какав краткотрајни пљусак са грмљавином и то углавном у брдско-планинским подручјима западне и централне Босне. Падавине ријетке, па би у већини крајева остало суво вријеме. Задржава се топло, а због пораста влаге у ваздуху и спарно.
Јутарње температуре већином од 4 до 10°C, максималне дневне 20 до 25°C, на сјевероистоку до 28°C.
У сриједу, 6. маја, у нестабилној југозападној струји, умјерено до претежно облачно и нестабилно вријеме. Локално киша и пљускови са грмљавином, на сјеверу и сјевероистоку земље могућност мјестимичног невремена. Задржава се топло и спарно вријеме уз јутарње температуре већином од 8 до 12°C а дневне 18 до 23°C, на сјевероистоку најтоплије до 26°C.
Сличне временске прилике и до краја седмице. Измјена сунчаних и облачних интервала уз локално налете кише и пљускове са грмљавином. Задржава се топло и спарно, једино у петак, 8. маја, и суботу, 9. маја, блажи пад температура али ни близу као почетком мјесеца.
Од недјеље, 10. маја, топлије, како тренутно прогнозе указују почетком идуће седмице идемо на око 30°C, прогнозирали су метеоролози са странице БХ Метео.
