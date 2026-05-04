Срђан, херој цијелог региона: Без размишљања скочио у набујалу ријеку и спасио д‌јечака

АТВ
04.05.2026 10:32

херој спасио дијете
Примјер чојства, јунак, херој - само су неке од ријечи којима је ових дана описан Срђан Радановић, ватрогасац, који је недавно спасио једанаестогодишњег д‌јечака из набујале Цијевне у Црној Гори.

У тренуцима када секунде одлучују о животу и смрти, није се двоумио ни секунд већ је реаговао онако како реагују прави хероји.

Док су породица и комшије у паници трагали за дјечаком, борба са набујалом ријеком већ је била у току. Управо тада, на правом мјесту и у правом тренутку, нашао се ватрогасац из Будве, који је без оклијевања ушао у воду и учинио оно што многи не би смјели – спасио један млади живот.

“Нисам оклијевао, морао сам да уђем”

"Наишао сам у прави моменат, у прави час, на то мјесто гд‌је је дијете скочило у воду и, наравно, спасио сам тај људски живот. Нисам оклијевао у том моменту да ли да уђем или да не уђем, значи морало се ући у воду и то је то, да се извади дијете из воде", прича Срђан.

Колико је ситуација била опасна, најбоље зна отац спашеног дечака, Брахо Жарић.

“Скочио је и извукао нам је дијете”

“Супруга је примијетила да нам д‌јечака нема и муњевито је кренула да га тражи. Такође су се укључиле и комшије и та ситуација је већ била јако напета. Док је стигла да дође, већ је д‌јечак улазио буквално у воду. У том моменту и она улази за њим у воду и да га ухвати, али већ су обоје у великој дубини. Док у том моменту стиже и наш Срђан, ватрогасац који је био ту, десило се тако и хвала Богу што је тако, успио је, скочио је и извукао нам је дијете”, прича захвални отац.

“Немам шта друго осим да му понудим свој живот”

Срђан с друге стране не види свој чин као нешто посебно – каже да би без размишљања поново урадио исто, јер то сматра људском обавезом, пише РТЦГ.

"Сваки нормални грађанин Црне Горе треба да уради кад види такву ситуацију", додаје он.

"Стварно немам шта друго осим да му понудим свој живот. Он је мени као брат, значи човјек је учинио велико д‌јело. Ја немам ријечи шта да кажем. Вид‌јели смо се, били смо заједно, разговарали смо и све најбоље могу да кажем. Мало је, нажалост, таквих случајева, али ипак постоје хероји међу нама и желе да буду тихи и да их нема, једноставно само да заврше свој посао и да наставе својим животом. Хвала му", закључио је на крају отац спасеног дечака.

