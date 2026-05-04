Жена која се професионално бави претраживањем одбачених ствари у контејнерима поново је привукла огромну пажњу јавности.
Њен најновији снимак испред познате продавнице "Антропологија" у САД-у изазвао је лавину реакција након што је показала какво је невјероватно благо тамо пронашла.
Ова Тиктокерка има више од 2,5 милиона пратилаца којима редовно приказује своје “улове” из смећа, а све са циљем да подигне свијест о горућем проблему брзе моде и прекомјерног отпада. Ипак, оно што је нашла овог пута у контејнеру изненадило је и њу саму.
У свом најновијем видеу, она улази у контејнер испред продавнице и наилази на гомилу предмета који су одбачени, наводно због оштећења, непродаје или изласка из моде. Међутим, многе од тих ствари биле су потпуно нове и неискоришћене.
"Гледајте ово, цијели сет свијећа. Свака је коштала око 44 евра. А тек ова свијећа у облику пса, ма дајте? Преслатка је", говорила је у невјерици док је снимала нађене предмете, међу којима су биле и шољице, козметичке торбице и разни декоративни предмети.
Њена акција спасавања ових предмета умало је прекинута, јер је морала на брзину да напуни торбе и побјегне када је чула да се приближава камион за смеће.
Овај видео изазвао је бурне реакције на интернету и подијелио коментаторе. Многи су згрожени чињеницом да се савршено искористиви производи бацају, умјесто да се дају онима којима су потребни, док други преиспитују политику великих компанија.
"Зашто то једноставно не дарују запосленима", запитао се један корисник, док је други додао: “Радим у сестринској компанији Антропологија и наша политика дефинитивно није да се ствари само тако бацају”, пише Жена Блиц.
"Одвратно је што фирме бацају савршено исправне ствари. Требало би да плаћају казне за пуњење депонија. То би требало да се донира или остави на улици да људи узму. Драго ми је да сте барем ви успјели нешто да спасите", гласио је један од коментара.
