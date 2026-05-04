Преминуо дугогодишњи новинар Срне Дарко Терзић

Дугогодишњи новинар Новинске агенције Републике Српске Дарко Терзић преминуо је у Бијељини у 60. години.
Терзић је радио у Срни пуне три деценије и недавно је пензионисан.
Остаће упамћен као професионалац, велики колега и изузетан човјек.
Осим новинарства, Даркове велике љубави биле су музика и фотографија.
Дарко Терзић отац је двије кћерке и једног сина.
Термин сахране биће накнадно објављен.
