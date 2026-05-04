Преминуо дугогодишњи новинар Срне Дарко Терзић

04.05.2026 09:51

Фото: SRNA

Дугогодишњи новинар Новинске агенције Републике Српске Дарко Терзић преминуо је у Бијељини у 60. години.

Терзић је радио у Срни пуне три деценије и недавно је пензионисан.

Остаће упамћен као професионалац, велики колега и изузетан човјек.

Осим новинарства, Даркове велике љубави биле су музика и фотографија.

Дарко Терзић отац је двије кћерке и једног сина.

Термин сахране биће накнадно објављен.

Дарко Терзић

Новинар

