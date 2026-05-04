Руте: Европљани схватили Трампову поруку

Европске земље су "схватиле поруку" америчког предсједника Доналда Трампа и сада осигуравају реализацију споразума о кориштењу војних база, изјавио је генерални секретар НАТО савеза Марк Руте.
- Да, било је извјесног разочарања, али Европљани су га саслушали. Сада воде рачуна да се сви билатерални споразуми о базама спроводе - рекао је Руте новинарима на самиту Европске политичке заједнице у Јерменији.
Руте је додао да "све више" европских земаља унапријед припрема средства попут миноловаца близу Персијског залива, да би биле спремне за "сљедећу фазу".
Више европских земаља објавило је да су спремне да учествују у мисији да би се осигурала слобода пловидбе кроз Ормуски мореуз након завршетка рата, преноси Срна.
Трамп је оптужио поједине чланице НАТО-а да не чине довољно да подрже САД у рату против Ирана.
